El reclamo lo realizará la comunidad del lugar ante la Justicia, ya que el responsable del intento de abuso está en libertad.

Será el lunes 17 próximo a las 9 de la mañana en la Comisaría de Vista Flores, allí se convocó para pedir que la Justicia actúe sobre el sujeto de nombre Daniel, el principal acusado de secuestro en primera instancia de un menor de una plaza de esta localidad de Tunuyán.

Sin mucha claridad de parte de las autoridades judiciales sobre el caso, Paula Morales –vecina que interceptó al sujeto y al menor- confirmó a Diario NDI, que el lunes próximo está convocada esta manifestación para pedir que las autoridades judiciales se pongan a trabajar de cara a las pruebas que para la vecina son evidentes ya que fue quien logró arrebatarle al menor de las manos y dar aviso.

“Aún no me han llamado nuevamente a declarar. No sé bien como es el procedimiento, pero yo estuve en la comisaría el sábado por voluntad propia. Fui a ver que había pasado con este tipo y me crucé con un señor que también estaba ahí porque hace dos años el mismo sujeto abusó de sus 3 pequeñas sobrinitas, él había radicado la denuncia”, sostuvo la mujer con indignación.

El caso

El miércoles 5 de enero por la mañana, Paula Morales, vio por la ventana de su casa como el menor –al que ella conocía- iba acompañado por un hombre en una situación donde aparentemente lo estaba obligando. Afortunadamente, no se quedó con la duda decidió salir detrás del hombre que, al percatarse de la presencia de la mujer, continuó evadiéndola.

La mujer lo siguió hasta una finca del lugar donde pidió entrar y además solicitó ayuda ante esta situación, la sospecha de Paula se confirmó cunado el pequeño se soltó y salió corriendo al encuentro de la mujer y el hombre lo siguió detrás para tomarlo y seguir camino.

Momentos después el sujeto salió a la ruta y es allí cuando la mujer le dio alcance: “le pregunté que de dónde había sacado al niño, y me dijo que el nene le pidió ayuda para ayudar a su perrito [..] me decía cosas y me di cuenta que no era normal. Le empecé a decir un monto de cosas”, relató la mujer.

El hombre finalmente quedó a disposición de la Justicia luego que la madre del pequeño fue alertada por la situación y radicara la denuncia. Actualmente el sujeto está en libertad y con la aparición de más testimonios se espera que desde el ámbito Judicial se actúe rápidamente sobre el sujeto.

Diario NDI también publicó: Boy Olmi y Carola Reyna recorrieron la provincia y visitaron Valle de Uco