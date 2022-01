Sin novedades del proceso, vecinos convocaron a una marcha para mañana a las 9 hasta la Comisaría, un estudio de abogados tomará el caso.

La novedad tomó estado nacional luego de que una mujer intercediera por un menor que había sido captado por un adulto en la Plaza de Vista Flores y que estaba siendo llevado por la fuerza. Ante este contundente hecho que –que mínimamente involucra una privación ilegítima de la libertad- la Justicia lo dejó en libertad y aún no hay novedades oficiales del procedimiento.

Ante este escenario, vecinos del lugar (enojados con lo sucedido y a sabiendas de una conocida forma de actuar del sujeto) convocaron a una marcha para mañana lunes 17 a las 9 de la en la comisaria del lugar para reclamar por este caso, y por otros que anteriormente fueron denunciados y que involucran al mismo denunciado.

Recientemente el abogado Daniel Álvarez sostuvo que desde su estadio intervendrá en el caso: “La próxima semana compulsaremos el expediente para querellar a este delincuente peligroso que, además, ya tiene denuncias anteriores por abuso de menores”, sostuvo el letrado.

El caso

El miércoles 5 de enero por la mañana, Paula Morales, vio por la ventana de su casa como el menor –al que ella conocía- iba acompañado por un hombre en una situación donde aparentemente lo estaba obligando. Afortunadamente, no se quedó con la duda decidió salir detrás del hombre que, al percatarse de la presencia de la mujer, continuó evadiéndola.

La mujer lo siguió hasta una finca del lugar donde pidió entrar y además solicitó ayuda ante esta situación, la sospecha de Paula se confirmó cunado el pequeño se soltó y salió corriendo al encuentro de la mujer y el hombre lo siguió detrás para tomarlo y seguir camino.

Momentos después el sujeto salió a la ruta y es allí cuando la mujer le dio alcance: “le pregunté que de dónde había sacado al niño, y me dijo que el nene le pidió ayuda para ayudar a su perrito [..] me decía cosas y me di cuenta que no era normal. Le empecé a decir un monto de cosas”, relató la mujer.

El hombre finalmente quedó a disposición de la Justicia luego que la madre del pequeño fue alertada por la situación y radicara la denuncia. Actualmente el sujeto está en libertad y con la aparición de más testimonios se espera que desde el ámbito Judicial se actúe rápidamente sobre el sujeto.

