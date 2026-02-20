Intenso operativo en Tunuyán: recapturaron a uno de los presos que se fugó de la Alcaidía 

En un despliegue de seguridad en el Valle de Uco, la Policía de Mendoza logró atrapar este viernes a Víctor Bravo Morón (34). El sujeto era intensamente buscado tras protagonizar una fuga que, trágicamente, derivó en el fallecimiento del jefe penitenciario Pablo Antonio Rivero Ríos.

Bravo Morón fue interceptado por los uniformados sobre la calle San Martín al 1500, en las cercanías de la Rotonda del Gaucho, en pleno corazón de Tunuyán. Para dar con su paradero, el Ministerio de Seguridad montó un operativo cerrojo que combinó recursos terrestres y aéreos:

Soporte técnico: Se utilizaron drones de la División VANT para rastrillaje de precisión.

para rastrillaje de precisión. Apoyo aéreo: El helicóptero del Cuerpo de Aviación Policial (CAP) sobrevoló la zona para evitar cualquier intento de escape.

sobrevoló la zona para evitar cualquier intento de escape. Despliegue terrestre: Decenas de efectivos de diversas unidades de la jurisdicción trabajaron en el perímetro.

La situación del segundo prófugo

A pesar de este avance, las alertas continúan encendidas. Enrique Acosta Vega (39), quien huyó junto a Bravo Morón, permanece en la clandestinidad y las autoridades mantienen los controles activos para dar con él.

Tras su detención, Bravo Morón quedó bajo la órbita del fiscal de instrucción Pablo Fossarolli. El magistrado deberá determinar los nuevos cargos que enfrentará el recluso por la evasión y el trágico desenlace del operativo inicial, además de definir su nuevo lugar de alojamiento bajo medidas de seguridad reforzadas.