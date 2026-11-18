La Policía y Bomberos desplegaron un operativo para buscar a un hombre de 34 años que habría caído al canal Cacique Guaymallén y sido arrastrado por la corriente. Las tareas comenzaron durante la noche del martes, pero debieron ser suspendidas por falta de visibilidad. La búsqueda se reanudó a las 8 de este miércoles.

El procedimiento se inició alrededor de las 20:40, luego de un llamado a la línea de Emergencias que alertó sobre la situación. Un empleado municipal manifestó que, a la altura de la Rotonda del Avión, había visto a un hombre correr hacia el canal y que, poco después, unos menores que circulaban en bicicleta le advirtieron que éste era arrastrado por el agua.

A partir de esa información, se desplegó un operativo con participación de efectivos policiales, Bomberos y equipos VANT. También se analizaron las cámaras de seguridad de la zona, que registraron a un hombre acercándose a la baranda del canal y cruzando hacia la orilla. Sin embargo, las imágenes no permitieron confirmar que se hubiera arrojado al cauce.

Durante el procedimiento se presentó una mujer que manifestó estar buscando a su hermano desde las 18. La mujer aportó características físicas y de vestimenta que coincidían con las registradas por las cámaras de seguridad.

Ante la falta de certeza sobre la identidad del hombre y las circunstancias del hecho, la Oficina Fiscal dispuso que la mujer formalizara una denuncia por paradero.

Por razones de seguridad, debido a la escasa visibilidad y las condiciones del lugar, las tareas fueron suspendidas durante la noche y se ordenó reanudarlas a las 8 de este miércoles, con intervención de la UID.