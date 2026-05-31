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Intensas investigaciones en San Carlos y Tunuyán permitieron hallar bienes robados: habían dos denuncias de por medio

Los procedimientos fueron realizados durante la última semana por personal de Investigaciones San Carlos. Los bienes recuperados fueron hallados tras tareas de campo y quedaron a disposición de la Justicia.

La Unidad Investigativa Departamental San Carlos logró recuperar dos bicicletas denunciadas como robadas en distintos hechos ocurridos en el Valle de Uco. Los procedimientos se realizaron en Tunuyán y San Carlos.

Desde la fuerza informaron que las bicicletas, ambas rodado 29, quedaron recuperadas y a disposición de la Justicia.

Una bicicleta robada en San Carlos fue encontrada en Tunuyán

Uno de los casos se originó a partir de la denuncia por la sustracción de una bicicleta en inmediaciones de las calles San Martín y Primitivo Sancho, en el departamento de San Carlos. A partir de tareas de investigación se determinó que el rodado podría encontrarse en el Asentamiento El Progreso, ubicado en Tunuyán.

Foto: Policía de Mendoza.

Con esa información, personal de Investigaciones San Carlos trabajó en conjunto con efectivos de Investigaciones Tunuyán y logró localizar la bicicleta. Tras las verificaciones correspondientes, se confirmó que se trataba del rodado denunciado como sustraído, por lo que fue recuperado y puesto a disposición de la Justicia.

Se recuperó una bicicleta que habían robado en La Consulta

El segundo procedimiento estuvo relacionado con el robo de una bicicleta ocurrido en las inmediaciones de la Parroquia Inmaculada Concepción, en La Consulta. Tras la investigación se determinó que el vehículo podría encontrarse en una vivienda del Loteo Moreno, en San Carlos.

Foto: Policía de Mendoza.

Al concurrir al lugar señalado, los efectivos hallaron una bicicleta de características coincidentes con las denunciadas. Luego de constatar la numeración y demás datos identificatorios, confirmaron que se trataba del rodado buscado, por lo que fue secuestrado.

ETIQUETAS:

roboTunuyánValle de Ucosan carlosLa ConsultaAsentamiento El Progreso

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