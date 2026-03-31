Intendentes reclamaron en Paraná por fondos y cuestionaron a Nación: el único mendocino que participó

Con críticas al Gobierno nacional, intendentes de distintas provincias analizaron la situación de los municipios en un encuentro en Paraná. Denunciaron una asfixia financiera y coincidieron en que la caída de recursos complica la prestación de servicios básicos en todo el país. El encuentro del Consejo Federal de Intendentes (COFEIN) dejó una foto poco habitual: dirigentes con miradas diversas, pero un diagnóstico coincidente.

La anfitriona, Rosario Romero, fue la primera en alzar la voz. Frente a sus pares, rechazó las críticas de la Nación sobre la gestión local y defendió el rol de los municipios. “No administramos mal, no dilapidamos ni nos endeudamos”, sostuvo, al tiempo que denunció que los gobiernos locales están siendo obligados a sostener servicios con menos fondos.

Hoy Paraná fue sede del encuentro del COFEIN. Intendentes de todo el país, con una misma preocupación: los municipios necesitamos recursos que nos corresponden para seguir cuidando a nuestra gente. Una demanda que crece y fondos que no llegan. pic.twitter.com/uGSGNTmtOS — Rosario Romero (@rosarioromeroOK) March 31, 2026

El tono del encuentro fue subiendo a medida que se sucedían las intervenciones. El intendente de La Plata, Julio Alak, habló de una “desfinanciación” que impacta directamente en áreas sensibles como seguridad, salud y educación. Según planteó, los municipios están cubriendo funciones que antes correspondían a la Nación, en un escenario que calificó como inédito en democracia.

Desde Córdoba, Daniel Passerini puso el foco en el impacto social del ajuste, al advertir que los gobiernos locales enfrentan una demanda creciente en asistencia y salud. “La plata no alcanza”, resumió, al describir un escenario donde los municipios deben responder a necesidades urgentes sin respaldo suficiente.

En la misma línea, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, expuso la desigualdad en la coparticipación. Señaló que su ciudad recibe apenas el 7% de lo que aporta en impuestos nacionales como IVA, Ganancias y Combustibles, lo que evidencia —según afirmó— un desequilibrio estructural en el reparto de recursos.

El documento final, firmado por los jefes comunales, fue contundente. Bajo el título “Los municipios sostenemos lo que la Nación abandona”, advirtieron sobre una “asfixia financiera crítica” y denunciaron la retención de fondos que corresponden al interior. Solo en 2025, señalaron, el Gobierno nacional habría retenido 120.000 millones de pesos destinados a provincias y municipios.

Junto a mis compañeros y compañeras nos reunimos en el CONSEJO FEDERAL de INTENDENTES en Paraná.



Para llevar adelante una AGENDA de TRABAJO conjunta con una mirada FEDERAL, priorizando el bienestar de nuestros MUNICIPIOS.



Estamos UNIDOS, TRABAJANDO JUNTOS. pic.twitter.com/pyxuNNmKL8 — Armando Molina (@amolinalarioja) March 31, 2026

El texto también cuestiona la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), al señalar que en 2025 quedaron sin repartir más de 740.356 millones de pesos, incumpliendo acuerdos vigentes. Además, remarcaron que mientras la Nación concentra el 75% de la carga impositiva, los municipios apenas representan el 3%, pese a ser quienes sostienen los servicios más cercanos a la ciudadanía.

En ese contexto, los intendentes alertaron por el impacto concreto en la vida cotidiana: mayor demanda en salud pública, asistencia a jubilados sin cobertura adecuada, programas de medicamentos recortados y dificultades en el transporte público. También señalaron el deterioro económico, con más de 22.000 empresas cerradas y un aumento del desempleo.

El mendocino que participó del encuentro federal dine tendentes

Entre los participantes se destacó la presencia —de manera virtual— del intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, quien fue el único representante mendocino en el encuentro. Su participación reflejó que la preocupación por la situación fiscal no distingue regiones.

La conclusión fue compartida y directa: los municipios aseguran que seguirán sosteniendo servicios esenciales, pero advierten que el esfuerzo no puede recaer indefinidamente sobre las administraciones locales. En un país atravesado por tensiones económicas, el reclamo federal sumó una nueva voz —colectiva— que busca reabrir el debate sobre cómo se distribuyen los recursos.