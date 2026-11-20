El recital de La Renga, previsto para este sábado 21 de noviembre en el Teatro Griego Frank Romero Day, quedó envuelto en una polémica por la instalación de barreras que impiden observar el espectáculo desde los cerros cercanos sin contar con una entrada. La medida busca evitar que el público pueda seguir el show desde los miradores, una alternativa que históricamente formó parte de las postales de la Fiesta Nacional de la Vendimia.

Los trabajos comenzaron el jueves con la colocación de grandes planchas metálicas en distintos miradores y sectores de bajada. Las estructuras modificaron el paisaje habitual de la zona y despertaron críticas por una decisión que no se había implementado en otros espectáculos de convocatoria masiva realizados en el mismo predio.

Cc: Mendoza Today (idem portada).

Entre los antecedentes se encuentran los recitales de Los Fabulosos Cadillacs, Airbag, Los Piojos y Pity Álvarez, ocasiones en las que no se instalaron obstáculos para bloquear la visual desde los cerros. Por este motivo, el operativo dispuesto para el show de la banda liderada por Gustavo Nápoli generó cuestionamientos sobre las restricciones al acceso de quienes buscan disfrutar del recital desde los alrededores.

Consultado sobre la decisión, el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, respaldó el cierre de los miradores y defendió la implementación de las barreras para el espectáculo de este sábado.