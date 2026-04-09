Insólito: una municipalidad se quedó sin luz por falta de pago

Un insólito hecho ocurrió durante la jornada de este jueves cuando una Municipalidad mendocina se quedó sin luz por falta de pago. El corte afectó el funcionamiento de todas las dependencias.

La comuna en cuestión fue Malargüe. Según información oficial, el hecho ocurrió luego de que la empresa prestadora suspendiera el servicio ante la falta de acreditación del pago correspondiente, situación que generó inconvenientes en la atención y en las tareas administrativas.

Debido a la falta de suministro eléctrico varias oficinas debieron paralizar sus actividades hasta tanto se resolviera el inconveniente.

Luego de que trascendiera el insólito hecho, desde el municipio explicaron que se trató de un problema administrativo y que ya se habían realizado las gestiones necesarias para regularizar la situación.

Con el correr de las horas, el servicio fue restituido y las actividades comenzaron a normalizarse.