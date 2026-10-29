Insólito robo en Tunuyán: rompieron la puerta de un puesto de diarios y se llevaron hasta un termo

Durante la madrugada de este jueves 29 de octubre, a minutos de las 5, personal de la Policía debió dar intervención a un intento de robo en pleno centro del departamento de Tunuyán. Más específicamente en la esquina de calles San Martín y Sarmiento.

Según informaron, personal de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) se encontraba realizando tareas preventivas y de control, cuando un testigo los alertó sobre un hombre que salía de un kiosco de revistas con una bolsa en mano.

Ante esto, los efectivos se acercaron a la casilla y se encontraron con que una persona había dañado el candado y la puerta de ingreso. Por lo que comenzaron tareas de búsqueda para dar con el sospechoso, hasta que lo encontraron entre Sarmiento y Echeverría.

Este sujeto, un hombre de 20 años, llevaba consigo una bolsa con revistas, pava eléctrica y un termo. Por lo que fue detenido, aunque aseguró que había actuado con otra persona, pero esta no ha sido localizada por el momento.