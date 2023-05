San Pablo inscribió dentro de la Federación Paulista de Fútbol al joven nacido en 2014, nombrado en honor al capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi volvió a entrenarse en el PSG, pero es casi un hecho que no renovará su contrato y por ahora, hay tres posibles equipos a los que podría ir el rosarino: Al Hilal de Arabia, Barcelona e Inter Miami. No obstante, la definición está en manos del 10 y no hay una clara resolución a la vista.

Mientras el 10 termina de definir su futuro, en Brasil un joven homónimo de solo 9 años firmó su primer contrato con San Paulo y explotó las redes sociales por la sorpresa que generó su nombre.

Sao Paulo, uno de los tres grandes equipos paulistas se dejó deslumbrar por el talento del pequeño, a quien se le vio bastante sonriente al momento de estampar su rúbrica

Si bien no es un sorpresa debido al impacto que tiene el rosarino por todo el mundo, lo llamativo es que a tan corta edad un gigante del continente lo asegure para el futuro.

Ahora Messi da Silva será parte del equipo paulista Sub-9 ya que nació en 2014 y si bien falta mucho para verlo en los grandes equipos, todos los ojos se ponen en esta pequeña joya que conquistó al San Pablo y que ¿Sueña con seguir los pasos de su ídolo?

Lionel Messi da Silva, do sub-9, assinou seu primeiro contrato com o São Paulo.



Y es que era algo de esperarse, debido a que el crack argentino y actual capitán de la selección campeona del mundo, lleva más de una década brillando en el más alto nivel, y por eso muchos padres se han decantado por ponerle a sus hijos el nombre del rosarino.

Este es uno de los primeros casos, de un homónimo de Messi, y que además tiene talento para el fútbol. Muestra de ello es su firma con uno de los clubes más importantes de territorio brasileño, y del cual han salido grandes figuras al balompié internacional.