Insólito: la causa en la que se investiga a un exfuncionario de Cornejo está sin juez

La causa judicial que tiene como imputado al exsubsecretario de Justicia Marcelo D’Agostino atraviesa una situación de incertidumbre luego de quedar momentáneamente sin juez asignado. El exfuncionario de Alfredo Cornejo está acusado por presuntas coacciones en contexto de violencia de género y tenencia ilegal de arma de fuego, pero la magistrada que intervenía en el expediente dejó su cargo en el Juzgado Penal Colegiado tras asumir como integrante del Tribunal Penal Colegiado Nº1 de la Primera Circunscripción Judicial.

Se trata de Eleonora Arenas, quien había resultado sorteada para llevar adelante la causa antes de prestar juramento en su nuevo cargo. La jueza asumió formalmente el pasado 14 de mayo, por lo que ahora deberá realizarse un nuevo sorteo para designar al magistrado que continuará con el proceso.

En este contexto, la defensa de la denunciante presentó un pronto despacho solicitando el “sorteo inmediato de un juez natural” para cubrir la vacante y evitar nuevas demoras en la investigación contra Marcelo D’Agostino. En el escrito, la representante legal cuestionó la dilación del expediente desde mayo y manifestó su rechazo a una eventual designación de un conjuez provisional, al considerar que debe garantizarse “la transparencia” del proceso judicial.

Además, el planteo advierte que la falta de resolución afecta derechos fundamentales y fija un plazo de 24 horas para regularizar la situación, bajo apercibimiento de impulsar denuncias por presunto mal desempeño.

Sin embargo, según trascendió, el Ministerio Público Fiscal ya había solicitado la cobertura de la vacante debido a la urgencia generada tras la salida de Arenas del juzgado. Fuentes judiciales señalaron que la definición podría concretarse entre este miércoles y jueves.

De acuerdo con la Ley 9040, el juez de Garantías forma parte de un Juzgado Penal Colegiado y tiene competencia en materias vinculadas a Garantías, Correccional, Flagrancia y Ejecución. Entre sus funciones se encuentran resolver oposiciones a decisiones fiscales, autorizar prórrogas de investigación y definir planteos de nulidad o excepciones durante la etapa investigativa.