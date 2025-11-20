Insólito: la AFA le dio un trofeo a Rosario Central por ser el mejor equipo de la tabla anual

La noticia se dio a conocer este jueves y es oficial: la AFA le entregó un título a Rosario Central como campeón de la Liga Profesional 2025 por haber sido el mejor de la tabla anual, un trofeo que no se había otorgado hasta ahora.

El mismo fue recibido por Ángel Di María, Jorge Fatura Broun, Ariel Holan, Carolina Cristinziano, vicepresidenta de Rosario Central, y Gonzalo Belloso, presidente del club, en la sede de la Liga Profesional en Puerto Madero.

¡CENTRAL CAMPEÓN DE LA LIGA 2025! ¡SOMOS EL MEJOR EQUIPO DEL AÑO! 💛💙🏆 pic.twitter.com/7RbY1wcKZ3 — Rosario Central (@RosarioCentral) November 20, 2025

De esta manera, Central se lleva este nuevo trofeo por sus 66 puntos en la tabla anual, producto de sus 18 victorias, 12 empates y dos derrotas (ante Boca e Independiente) entre el Apertura y el Clausura.

Para hacer un paralelismo, en la MLS, la liga estadounidense, se entrega un título similar: el Supporters Shields, que lo gana el equipo que más puntos acumuló entre las dos conferencias durante toda la temporada. Este año fue Philadelphia Union y en 2024 el Inter Miami de Lionel Messi.

Vale aclarar que este trofeo no estaba contemplado en el reglamento de Torneos LPF de este 2025, en donde solo están tres títulos: el Apertura, el Clausura y el Trofeo de Campeones, que enfrenta a los ganadores de ambos certámenes, o, si este fuera el mismo equipo, al único ganador con el vencedor de un partido desempate entre los subcampeones de ambas competencias.