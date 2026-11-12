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Insólito episodio en Tunuyán: entró a una casa, se ocultó bajo una cama y lo detuvieron

El sujeto rompió la entrada y al ser descubierto terminó escondido debajo de una cama, siendo encontrado minutos después.

Durante la madrugada de este jueves, personal de la Policía radicados en Comisaría 15 llevaron a cabo una intervención en el casco céntrico del departamento de Tunuyán. Más específicamente en una vivienda de la calle Guisasola.

Pasada la 1:30, efectivos se encontraban realizando maniobras operativas, cuando un llamado ingresó al 911 alertando sobre ruidos en el patio de una vivienda y la presencia de un desconocido en la misma propiedad.

Ante esto, la movilidad llegó al lugar para entrevistar a la propietaria, quien comentó la situación y autorizó que realizaran una inspección. Momento en el que la policía encontró a un hombre oculto debajo de una cama, por lo que terminó detenido.

Posteriormente, se constató que este sujeto había producido daños en el portón de ingreso y tenía un ventilador preparado para robarlo.

Por todo esto, el sujeto de 35 años quedó a disposición de la Oficina Fiscal para la resolución de su situación.

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