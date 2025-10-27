Insólito en Tunuyán: cayó nieve en el Manzano Histórico en plena primavera

El Manzano Histórico amaneció teñido de blanco este lunes, tras una sorpresiva nevada en plena primavera que asombró a los habitantes del Valle de Uco y a los visitantes que recorrían la zona. Defensa Civil confirmó el fenómeno meteorológico y difundió un video donde se observa la caída de copos cubriendo el emblemático paisaje cordillerano de Tunuyán.

Según informó el organismo, la nieve comenzó a caer pasado el mediodía, y hacia las 14:35 ya se registraba una intensa nevada, que transformó el entorno en una postal invernal. Vecinos y turistas no tardaron en compartir imágenes del momento, que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) detalló que la jornada presentó una temperatura máxima de 12 grados y una mínima de 7°, valores poco comunes para esta época del año. Además, emitió una alerta por ráfagas del sector sur que podrían alcanzar los 70 km/h, y por lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia, especialmente en el Gran Mendoza.

Mientras en la ciudad las precipitaciones fueron leves, en las zonas altas del Valle de Uco el clima invernal volvió a hacerse sentir con fuerza, recordando que la montaña siempre guarda sorpresas, incluso cuando la primavera ya debería haberse instalado.

Con esta nevada inesperada, el Manzano Histórico volvió a ofrecer un espectáculo natural único, mezclando la belleza de sus paisajes con la magia de lo imprevisto: un recordatorio de que en Mendoza, el clima siempre tiene algo más para mostrar.