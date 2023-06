El sector de la Ruta 40 que va desde el puente del Río Tunuyán a San Carlos se ha transformado prácticamente en tierra de nadie y los que transitan a diario por ahí pueden dar cuenta de eso.

Este lunes una mujer denunció en sus redes sociales un ataque a piedrazos cuando transitaba sobre la ruta en el departamento de San Carlos.

“Quiero contar lo que me recién me pasa cerca del secadero de Tres Esquina-Chilecito y para que la gente tenga cuidado por la ruta 40, largan piedras haciendo daño a los vehículos y a la gente. Esta vez me tocó a mí y como a otras más… tengan cuidado gente”, fue el mensaje de la mujer en sus redes sociales.

No es la primera vez que sucede un hecho de esta magnitud, la semana pasada colectivos de la empresa CATA sufrieron daños en ventanillas luego de ser atacados a piedrazos.