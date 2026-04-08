Inscripción para los Vouchers Educativos: requisitos, montos y cómo anotarse antes del 30 de abril

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, puso en marcha la convocatoria para la edición 2026 del programa de asistencia a familias con hijos en colegios privados. La medida, oficializada mediante la Resolución 205/2026, busca aliviar el costo de las cuotas mensuales en instituciones que cuentan con un aporte estatal mayoritario.

Los interesados tienen tiempo hasta el 30 de abril de 2026 para completar el registro, el cual se gestiona de manera 100% digital.

El programa está diseñado para padres, madres o tutores legales de estudiantes de hasta 18 años. Para calificar, se deben cumplir tres ejes fundamentales:

Institución: El alumno debe asistir a una escuela privada que reciba, como mínimo, un 75% de subvención por parte del Estado.

Regularidad: Es obligatorio que el estudiante mantenga su condición de alumno regular en los niveles inicial, primario o secundario.

Nacionalidad: Pueden postularse argentinos o extranjeros con al menos dos años de residencia legal acreditada.

Requisitos

Para que la solicitud sea aprobada, el grupo familiar debe demostrar ingresos que no excedan los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).

Tope vigente: A valores de febrero de 2026, el ingreso familiar máximo permitido es de $2.504.600.

Si se acumulan dos cuotas impagas, el subsidio se suspende; si se llega a tres, el titular es dado de baja definitivamente del programa.

Antes de empezar, asegurarse de tener los datos personales y vínculos familiares actualizados en ANSES y contar con un CBU válido.