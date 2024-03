Por la décima fecha de la Copa de la Liga Profesional de AFA, Independiente Rivadavia recibió a Deportivo Riestra, en un partido trascendental por sumar puntos, dado que ambos equipos, recién ascendidos, pelean los últimos puestos de la Zona A.

Con varias variantes en referencia al equipo que perdió frente a River la última semana, La Lepra entró decidida al campo de juego y a los 6 minutos abrió el marcador por intermedió de Mauro Maidana, que con un cabezazo dejó sin respuestas a Ignacio Arce.

#Video ¡EL PRIMERO FUE DE LA LEPRA! Maidana ganó de arriba y puso el 1-0 de Independiente Rivadavia frente a Riestra. https://t.co/CUM0GDBenC — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 12, 2024

La alegría le duró poco al equipo de Martín Cicotelli, puesto a que a los 15 minutos, Jonathan Herrera aprovechó un fallo defensivo para igualar las acciones y poner nuevamente a Riestra en partido.

#Video ¡EL SULTÁN SIEMPRE DICE PRESENTE! Herrera y el 1-1 de Riestra frente a Independiente Rivadavia. https://t.co/TeZtnwyXrr — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 12, 2024

A los 24 minutos, Darío Herrera cobró penal para el elenco local. El encargado de ejecutar el disparo fue el debutante Franco Di Santo, que con un tiro inofensivo a las manos de Arce malogró la posibilidad de poner nuevamente arriba en el marcador a Independiente Rivadavia.

Sin más, se fueron al descanso igualados y con un clima tenso, sobre todo en el mediocampo donde los golpes e insultos tomaron protagonismo.

En el complemento, Independiente Rivadavia dominó gran parte del tiempo e hizo trabajar de más a la defensa visitante. No obstante, no logró convertir y para males, en la primera contra que tuvo Riestra, José Méndez, ex jugador de Independiente Rivadavia habilitó a Jonathan Goitia que solo tuvo que empujar la pelota para poner el 2 a 1

En la próxima fecha, Independiente Rivadavia visitará a Atlético Tucumán, que marcha último en la zona que comparten, por lo que será otro partido tendrá el condimento de despegarse de lo más bajo.

SÍNTESIS DEL PARTIDO

Independiente Rivadavia (1) : Gonzalo Marinelli; Francisco Petrasso, Mauro Maidana (C), Bruno Bianchi, Tobías Ostchega; Ezequiel Ham, Gastón Gil Romero, Joel Soñora; Franco Di Santo, Matías Reali y Victorio Ramis. DT: Martín Cicotelli.

Deportivo Riestra (2): Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Alan Barrionuevo, Nicolás Caro Torres, Delfor Minervino; Mauro Ortíz, Milton Céliz (C), Jonathan Goya, Guillermo Pereira, Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Cristian Fabianni.

Goles: 6´M. Maidana (IR); 15′ J. Herrera y 80′ J. Goitia (R)

Amonestados: 32′ N. Benegas (R); 55′ G.G. Romero(IR); 72′ J. Goitia; 82′ G. Fernandez (R); 85′ B. Bianchi (IR),86′ J. Mendez (R) y 89′ M. Maidana (IR).

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Bautista Gargantini

Fotos: Prensa Independiente Rivadavia.