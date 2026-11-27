El concurso de ingreso al Poder Judicial de Mendoza tendrá una nueva instancia eliminatoria el próximo 12 de diciembre. Para 1.469 aspirantes de la zona Este y el Valle de Uco, sin embargo, aprobar la evaluación no será el único desafío: también deberán organizar el traslado hasta la Ciudad de Mendoza para poder rendir.

La distribución de las sedes dispuesta por la Dirección de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia dejó una diferencia difícil de pasar por alto. Mientras los postulantes de San Rafael, General Alvear y Malargüe podrán realizar el examen en sus propias localidades, quienes se inscribieron por la Tercera y la Cuarta Circunscripción Judicial fueron convocados a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, en el Centro Universitario de Capital.



Según informó oficialmente el Poder Judicial, en esa sede rendirán 7.509 personas: 6.040 de la Primera Circunscripción, 994 de la Tercera y 475 de la Cuarta. Es decir, los aspirantes del Este y del Valle de Uco deberán sumarse a los miles de postulantes del Gran Mendoza y trasladarse hasta el área metropolitana para una prueba que tendrá apenas 30 minutos de duración.

La situación contrasta con el criterio aplicado para el Sur. Allí se habilitaron dos facultades de la UNCuyo en San Rafael para recibir a 1.005 postulantes de ese departamento y de General Alvear. En Malargüe, otros 167 aspirantes rendirán en la escuela General Manuel Nicolás Savio. Lo curioso es que en el este y el Valle de Uco también hay sedes y sino, se podrían haber dispuesto edificios públicos.

La decisión abre un interrogante sobre la igualdad de condiciones para participar de un concurso provincial. No se trata solamente de la distancia: viajar implica costos de transporte, organización familiar y, según el turno asignado, posiblemente tener que salir de madrugada o regresar varias horas después. Una carga adicional para quienes viven fuera del Gran Mendoza y que no está presente para los aspirantes que tienen la sede de examen en su propia región.

El punto adquiere mayor relevancia si se considera que el concurso no busca cubrir puestos exclusivamente en Capital. De acuerdo con la distribución de vacantes informada por el sistema judicial, están previstos 30 cargos para la Tercera Circunscripción, que comprende departamentos del Este, y 20 para la Cuarta, correspondiente al Valle de Uco.

En total, son 8.681 las personas habilitadas para esta segunda instancia, luego de superar las evaluaciones virtuales realizadas en octubre y noviembre. El examen será presencial, escrito y excluyente: consistirá en leer un texto institucional del ámbito judicial y responder diez preguntas de opción múltiple. Para aprobar se necesitarán al menos siete respuestas correctas.

Los turnos, las aulas y los horarios se comunicarán en los próximos días a través de la página oficial del concurso y del correo electrónico declarado por cada postulante. La citación tendrá una tolerancia de ingreso de apenas 15 minutos: quienes lleguen fuera de ese plazo quedarán excluidos y no podrán rendir en otro turno.

Así, para los aspirantes del Este y el Valle de Uco, el camino hacia un empleo en la Justicia provincial tendrá una exigencia que excede la evaluación de comprensión lectora: primero deberán llegar hasta Capital.