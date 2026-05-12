Inhibiciones: la Justicia implementa un cambio clave para cancelar deudas

La inhibición es una medida judicial que impide a una persona humana o jurídica disponer libremente de sus bienes registrables (por ejemplo, inmuebles o automotores) debido a deudas o litigios. El Poder Judicial anunció los cambios en la cancelación.

Una vez que la persona paga la deuda que dio origen a la inhibición y obtuvo, del Juzgado, el formulario 13 firmado digitalmente por el Juez, ordenando la cancelación de la inhibición, estará en condiciones de ingresar el trámite en la Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial, que a partir de ahora deberá realizarse online.

El procedimiento se gestiona a través del portal oficial de la DRP (https://rpd.jus.mendoza.gov.ar), donde el usuario debe loguearse a través de “Mi Argentina”, “Mendoza por Mí” o Iurix online (para el caso de profesionales) y para acceder se necesita CUIL y contraseña personal.

Con estos datos, debe ingresar a la sección “Alta de Trámites”, elegir la opción “Cancelación de inhibición general”; completar los datos del Formulario 13 y elegir si el mismo será urgente o normal.

Deberá adjuntar el oficio en formato PDF con firma digital válida, confirmar los datos, generar la solicitud y abonar las tasas correspondientes de manera online, que incluyen Tasa Retributiva y Tasa Ley N° 6279.

Con el número de trámite otorgado podrá consultar el estado del mismo, descargar la documentación y recibirá las notificaciones correspondientes por correo electrónico.

Los ciudadanos deben tener en cuenta que el trámite es personal; es decir que deben ingresar con su usuario y contraseña, pudiendo sólo gestionar la cancelación de su propia inhibición. Los abogados y escribanos pueden cancelar la inhibición de terceros a través de sus perfiles profesionales.

Si la persona inhibida registra múltiples inhibiciones, deberá iniciarse un trámite por cada inhibición, con el pago de tasas correspondientes a cada una. En todos los casos, es obligatorio adjuntar el formulario con firma digital válida del Juez o Secretario.

Esta herramienta digital se enmarca en la política de modernización del servicio de justicia y refuerza el compromiso del Poder Judicial de Mendoza con una justicia más accesible, eficiente y transparente, promoviendo la despapelización y la simplificación de trámites para la ciudadanía.

Para más información, los usuarios pueden ingresar al Portal del Poder Judicial, Dirección de Registros Públicos y Archivo Judicial de la 1°, 3° y 4° Circunscripción Judicial de la provincia de Mendoza. En esta nota encontrará también los tutoriales correspondientes con el paso a paso de la mencionada tramitación.