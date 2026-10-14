Ingreso al Poder Judicial: la advertencia de la Suprema Corte para evitar estafas

La Suprema Corte de Justicia de Mendoza lanzó una advertencia a quienes buscan ingresar al Poder Judicial provincial y alertó sobre la aparición de sitios web, cuentas en redes sociales y plataformas externas que ofrecen cursos, bancos de preguntas y simulacros de examen para el Concurso de Ingreso como Auxiliar Administrativo, Clase 13.

A través de un comunicado oficial, el máximo tribunal aclaró que la inscripción, el acceso al material de estudio y la rendición de todas las etapas del concurso son completamente gratuitos. Además, remarcó que el Poder Judicial no exige ni avala pagos de ningún tipo para participar del proceso de selección.

La advertencia apunta a evitar que los aspirantes desembolsen dinero por contenidos que pueden presentarse como herramientas de preparación, pero que no cuentan con respaldo institucional.

Simulacros sin validez oficial

Otro de los puntos señalados por la Suprema Corte es la circulación de cuestionarios y evaluaciones elaborados por plataformas ajenas al organismo judicial.

Según precisaron, esos materiales no fueron confeccionados, validados ni aprobados por las comisiones examinadoras responsables del concurso. Por ese motivo, su contenido no necesariamente coincide con las preguntas, la estructura ni la modalidad de las evaluaciones oficiales.

El tribunal también advirtió que utilizar esos modelos informales no garantiza una preparación acorde con las pruebas reales. En ese sentido, recomendó a los postulantes consultar únicamente las fuentes institucionales antes de tomar decisiones sobre cómo estudiar o prepararse para rendir.

Dónde consultar la información del concurso

La Suprema Corte recordó que toda la información oficial sobre el proceso de selección se publica exclusivamente a través del portal del Poder Judicial de Mendoza, www.jusmendoza.gob.ar, y de sus redes sociales institucionales verificadas.

En esos canales se encuentran disponibles el material de estudio, el cronograma de fechas, los reglamentos y las novedades vinculadas con el concurso.

El comunicado busca llevar claridad a los aspirantes frente a la aparición de ofertas externas y reforzar una regla central del proceso: no es necesario pagar para inscribirse, acceder a los contenidos oficiales ni rendir ninguna de las instancias de evaluación.

Ante cualquier oferta que prometa facilitar el ingreso, brindar preguntas supuestamente oficiales o vender material como requisito para participar, la recomendación es verificar la información directamente en los canales institucionales del Poder Judicial.