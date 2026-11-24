La Dirección General de Escuelas (DGE) puso en marcha la tercera instancia de inscripción a primer año del nivel secundario en Mendoza, correspondiente al ciclo lectivo 2027.

Esta etapa está destinada a los estudiantes que no consiguieron un banco durante las instancias anteriores y necesitan gestionar una vacante en una escuela secundaria de gestión estatal.

El plazo para realizar el trámite se extenderá hasta el viernes 27 de noviembre. A diferencia de las etapas anteriores, en esta oportunidad la inscripción será presencial.

Cómo conseguir un banco para primer año de secundaria

Las familias deberán acercarse a las sedes de las supervisiones escolares correspondientes, donde podrán consultar cuáles son los establecimientos educativos que todavía cuentan con vacantes disponibles.

La DGE puso a disposición un listado con las direcciones de las supervisiones escolares de Mendoza para facilitar el trámite.

Qué pasa si no consigo una vacante

Los estudiantes que no logren obtener un banco durante esta semana tendrán una cuarta y última instancia de inscripción.

Esta etapa se desarrollará entre el lunes 30 de noviembre y el miércoles 2 de diciembre, hasta las 18 horas. En este caso, las familias deberán realizar la solicitud por correo electrónico:

Escuelas secundarias orientadas: dge.inscripciones.des@gmail.com.

Escuelas técnicas: direcciontecnicaytrabajo@gmail.com.

Casi 2.000 estudiantes todavía no tienen banco en Mendoza

De los 10.186 estudiantes que participaron de la segunda instancia de inscripción, 8.217 obtuvieron una vacante, mientras que otros 1.969 quedaron en condiciones de participar de esta tercera etapa.

Desde el gobierno escolar señalaron que Mendoza cuenta con suficientes vacantes para garantizar el ingreso de todos los estudiantes al nivel secundario, aunque la asignación dependerá de la disponibilidad de cada establecimiento.