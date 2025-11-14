Ingreso a la secundaria: más de 30.000 estudiantes ya tienen su banco

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza completó la segunda instancia de asignación de vacantes para primer año del ciclo lectivo 2026, y ya son 7.119 los estudiantes que aseguraron su lugar. En esta jornada participaron 9.182 aspirantes a través de una “corrida informática”.

Quienes resultaron favorecidos podrán confirmar su inscripción de forma presencial del 18 al 20 de noviembre en la escuela asignada.

La coordinación general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos, explicó que el sistema clasificó primero a estudiantes con roles como abanderados y escoltas, y luego al resto de los inscriptos.

Foto: cortesía prensa DGE

Para quienes aún no obtuvieron vacante, el gobierno provincial informó que quedan disponibles más de 3.000 lugares en las escuelas estatales de la DGE.

En la primera instancia, desarrollada entre el 13 de octubre y el 4 de noviembre, se habían asignado 14.680 vacantes; adicionalmente, alrededor de 7.000 alumnos se inscribieron en escuelas privadas o dependientes de la universidad.

Las próximas instancias de asignación para quienes todavía no tienen lugar son: