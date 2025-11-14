Search
Instagram Facebook Twitter
niños escuela mochila
DGE

Ingreso a la secundaria: más de 30.000 estudiantes ya tienen su banco

El proceso de asignación de vacantes avanza en Mendoza con miles de estudiantes que ya aseguraron su lugar para iniciar la secundaria en 2026.

La Dirección General de Escuelas (DGE) de Mendoza completó la segunda instancia de asignación de vacantes para primer año del ciclo lectivo 2026, y ya son 7.119 los estudiantes que aseguraron su lugar. En esta jornada participaron 9.182 aspirantes a través de una “corrida informática”.

Quienes resultaron favorecidos podrán confirmar su inscripción de forma presencial del 18 al 20 de noviembre en la escuela asignada.

La coordinación general de Políticas Educativas, Adriana Yenarópulos, explicó que el sistema clasificó primero a estudiantes con roles como abanderados y escoltas, y luego al resto de los inscriptos.

Foto: cortesía prensa DGE

Para quienes aún no obtuvieron vacante, el gobierno provincial informó que quedan disponibles más de 3.000 lugares en las escuelas estatales de la DGE.

En la primera instancia, desarrollada entre el 13 de octubre y el 4 de noviembre, se habían asignado 14.680 vacantes; adicionalmente, alrededor de 7.000 alumnos se inscribieron en escuelas privadas o dependientes de la universidad.
Las próximas instancias de asignación para quienes todavía no tienen lugar son:

  • Tercera instancia (presencial en Supervisión): del 25 al 28 de noviembre, según vacantes disponibles en cada institución.
  • Cuarta instancia (virtual y presencial): preinscripción virtual del 1 al 3 de diciembre; asignación del 4 al 10 de diciembre; confirmación presencial del 4 al 11 de diciembre.

ETIQUETAS:

DGEciclo lectivo 2026asignación de vacantes

+ Noticias

informe

Salarios en caída libre: cuánto perdió tu ingreso desde 2017 y qué sector fue el más golpeado

Por: Redacción NDI

beneficios

Qué productos argentinos serán los grandes ganadores del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos

Por: Redacción NDI

DGE

Ingreso a la secundaria: más de 30.000 estudiantes ya tienen su banco

Por: Violeta Díaz Costa

CULTURA MENDOZA

Recomendados de Cultura para el fin de semana

Por: Violeta Díaz Costa

STREAMING

Alicia Silverstone encabeza la temporada navideña de Netflix con la comedia romántica “Una Navidad EXtra”

Por: Violeta Díaz Costa

cómo prevenirla

Día Mundial de la Diabetes: la enfermedad silenciosa que afecta a 1 de cada 10 argentinos

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter