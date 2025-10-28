Ingreso a la docencia 2026: cómo inscribirse al concurso del Nivel Inicial

La Dirección General de Escuelas (DGE) habilitó la Resolución Nº 6012-2025 y su anexo correspondiente, que establecen las normas y procedimientos del concurso de ingreso a la docencia 2026 para cargos titulares en establecimientos del Nivel Inicial de toda la provincia de Mendoza.

El proceso, que se realizará de manera virtual, permitirá que las y los docentes participen desde cualquier punto del territorio mendocino y accedan a cargos titulares a partir del 1 de febrero de 2026.

Cronograma completo del concurso

El gobierno escolar informó que las inscripciones estarán abiertas del 30 de octubre al 12 de noviembre, hasta las 23.59, a través del sistema GEI Eventos 2026 – MIDI (Movimiento de Ingreso Docente Inicial).

El orden de méritos provisorio se publicará el 14 de noviembre, y las reclamaciones podrán realizarse hasta el 1 de diciembre, enviando un correo electrónico a [email protected].

Posteriormente, el orden definitivo se dará a conocer el 3 de diciembre, y los actos virtuales sincrónicos de ofrecimiento de cargos se desarrollarán los 15 y 16 de diciembre. Finalmente, el alta de los docentes titulares que resulten designados se hará efectiva el 1 de febrero de 2026.

Acto virtual y acompañamiento técnico

El concurso se llevará a cabo mediante una metodología virtual sincrónica, y todas las sesiones serán grabadas para garantizar transparencia y trazabilidad.

El acto de ofrecimiento de vacantes se realizará por videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica, los miembros de la Junta Calificadora de Méritos del Nivel Inicial, y con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la DGE, además del equipo de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.

Requisitos para participar

Para concursar, los interesados deberán contar con:

Título docente registrado en la Oficina de Títulos y Estudios.

Bono de puntaje 2026 definitivo de Nivel Inicial.

Ser argentino nativo o por opción.

Presentar constancia de voto de los últimos tres años.

Contar con certificado de aptitud psicofísica vigente.

Certificado de antecedentes penales.

. No figurar en los registros de deudores alimentarios, morosos o juicios universales.

Asimismo, deberán enviar la documentación a través del enlace oficial que comunicará la DGE y completar la inscripción por el sistema GEI, lo que manifestará formalmente la voluntad de participar.