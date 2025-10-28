Search
Instagram Facebook Twitter
docentes
Nueva convocatoria

Ingreso a la docencia 2026: cómo inscribirse al concurso del Nivel Inicial

La Dirección General de Escuelas estableció el cronograma oficial del concurso de ingreso a la docencia 2026 para Nivel Inicial.

La Dirección General de Escuelas (DGE) habilitó la Resolución Nº 6012-2025 y su anexo correspondiente, que establecen las normas y procedimientos del concurso de ingreso a la docencia 2026 para cargos titulares en establecimientos del Nivel Inicial de toda la provincia de Mendoza.

El proceso, que se realizará de manera virtual, permitirá que las y los docentes participen desde cualquier punto del territorio mendocino y accedan a cargos titulares a partir del 1 de febrero de 2026.

Cronograma completo del concurso

El gobierno escolar informó que las inscripciones estarán abiertas del 30 de octubre al 12 de noviembre, hasta las 23.59, a través del sistema GEI Eventos 2026 – MIDI (Movimiento de Ingreso Docente Inicial).

El orden de méritos provisorio se publicará el 14 de noviembre, y las reclamaciones podrán realizarse hasta el 1 de diciembre, enviando un correo electrónico a [email protected].

Posteriormente, el orden definitivo se dará a conocer el 3 de diciembre, y los actos virtuales sincrónicos de ofrecimiento de cargos se desarrollarán los 15 y 16 de diciembre. Finalmente, el alta de los docentes titulares que resulten designados se hará efectiva el 1 de febrero de 2026.

Acto virtual y acompañamiento técnico

El concurso se llevará a cabo mediante una metodología virtual sincrónica, y todas las sesiones serán grabadas para garantizar transparencia y trazabilidad.

El acto de ofrecimiento de vacantes se realizará por videollamada, con la intervención de la Secretaría Técnica, los miembros de la Junta Calificadora de Méritos del Nivel Inicial, y con la asistencia técnica y jurídica de asesores letrados de la DGE, además del equipo de la Unidad de Gestión de Salud Laboral.

Requisitos para participar

Para concursar, los interesados deberán contar con:

  • Título docente registrado en la Oficina de Títulos y Estudios.
  • Bono de puntaje 2026 definitivo de Nivel Inicial.
  • Ser argentino nativo o por opción.
  • Presentar constancia de voto de los últimos tres años.
  • Contar con certificado de aptitud psicofísica vigente.
  • Certificado de antecedentes penales.
  • No figurar en los registros de deudores alimentarios, morosos o juicios universales.

Asimismo, deberán enviar la documentación a través del enlace oficial que comunicará la DGE y completar la inscripción por el sistema GEI, lo que manifestará formalmente la voluntad de participar.

ETIQUETAS:

MendozaDGENivel Inicialdocente

+ Noticias

guía

Si no fuiste a votar el domingo, estos son los pasos a seguir para pagar la multa

Por: Redacción NDI

Nueva convocatoria

Ingreso a la docencia 2026: cómo inscribirse al concurso del Nivel Inicial

Por: María Orozco

cuándo será

Tupungato prepara el 2° Maratón Aniversario: deporte, historia y paisaje

Por: Redacción NDI

sobreseída

Es mendocina, fue condenada por narcotráfico y se salvó gracias a sus bizcochuelos

Por: Redacción NDI

redes sociales

Habrá o no clases este viernes 31 de octubre en Mendoza

Por: Redacción NDI

Alerta sanitaria

Más de 2.000 casos de ACV por año en Mendoza: alertan sobre los síntomas y la atención rápida

Por: María Orozco
Instagram Facebook Twitter