Infraestructura escolar: la millonaria licitación que encara la gestión educativa

El Gobierno de Mendoza puso en marcha el proceso licitatorio para realizar obras de reparación y mantenimiento en escuelas de toda la provincia, con una inversión prevista de $30.000 millones. En total, se trata de 34 paquetes de obras, cuyas ofertas serán abiertas entre el 24 y el 31 de agosto.

Según el cronograma oficial, los primeros trabajos comenzarían entre octubre y noviembre, una vez finalizado el proceso de adjudicación.

Las intervenciones estarán destinadas principalmente a resolver problemas de mantenimiento general y realizar reparaciones en instalaciones de gas, aunque el alcance de las obras dependerá de las necesidades detectadas en cada establecimiento.

La planificación se realizó a partir de relevamientos efectuados por los equipos técnicos de Infraestructura Escolar, que determinaron cuáles son las reparaciones consideradas prioritarias en los distintos edificios educativos.

Una de las particularidades de esta licitación es que las obras serán agrupadas mediante coeficientes de impacto zonales, un mecanismo que permite concentrar trabajos en diferentes escuelas de una misma zona y atender varias necesidades edilicias de manera simultánea.

La nueva convocatoria se suma a las obras ejecutadas durante 2026. De acuerdo con los datos difundidos por el Gobierno provincial, hasta el momento se realizaron trabajos en más de 1.000 escuelas, con una inversión acumulada de $45.000 millones.

Entre las tareas realizadas durante el año figuran reparaciones de techos y filtraciones, trabajos en instalaciones eléctricas, sistemas cloacales y sanitarios, redes de gas y distintas tareas de mantenimiento edilicio.

El subsecretario de Infraestructura Escolar, Carlos Daparo, señaló que la intención es sostener un esquema de mantenimiento permanente y combinar las reparaciones urgentes con una planificación que permita anticiparse al deterioro de los edificios.

“Los edificios escolares tienen un uso intensivo durante todo el año”, sostuvo el funcionario, y remarcó que la continuidad de las obras busca mantener las condiciones edilicias de los establecimientos.

Con esta nueva licitación, la Provincia busca avanzar durante los últimos meses del año con reparaciones en establecimientos que fueron incluidos entre las prioridades detectadas por los equipos técnicos.