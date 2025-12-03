Infraestructura escolar en Mendoza avanza con ventiladores y pintura para el ciclo 2026

La Subsecretaría de Infraestructura Escolar puso en marcha un amplio operativo para mejorar las condiciones de los establecimientos educativos antes del inicio del ciclo 2026. El plan incluye la entrega de ventiladores de pared y tareas de pintura en edificios de toda la provincia.

Durante 2025 ya se distribuyeron alrededor de 1.800 ventiladores en más de 850 escuelas, de acuerdo con relevamientos realizados a fines del año pasado. A esto se suma una nueva partida prevista para el verano, que permitirá incorporar otros 1.000 equipos para reforzar la ventilación en aulas y espacios comunes.

El operativo de pintura, que se viene ejecutando desde hace tres años, continuará con intervenciones en 141 escuelas que aún no habían sido alcanzadas. Los trabajos abarcan fachadas, galerías, cocinas, baños y sectores interiores que requieren mantenimiento para garantizar mejores condiciones edilicias.

Además, la Subsecretaría realizó durante este año cerca de 1.100 reparaciones vinculadas a infraestructura: recambio de techos, mejoras eléctricas, arreglos sanitarios, trabajos cloacales y tareas de calefacción. Todas estas intervenciones se ejecutaron con fondos provinciales y benefician a más de medio millón de estudiantes en Mendoza.

Los trabajos incluyen:

Pintura de frentes y fachadas

Galerías

Cocinas

Baños

Espacios internos con mayor desgaste.

Desde mediados de noviembre, las cuadrillas ya trabajan en establecimientos de toda el área metropolitana. Durante ese mes se intervinieron, entre otras, las siguientes escuelas:

Escuela Simón Chávez (1-281) – Lavalle

Escuela Provincias de Cuyo (1-615) – Luján de Cuyo

Jardín Merceditas de San Martín (0-001) – Ciudad de Mendoza

Escuela República de Chile (1-256) – Ciudad de Mendoza

Escuela Juan Galo (1-065) – Lavalle

Escuela Cerro del Plata (4-164) – Luján de Cuyo

Escuela Bombal (1-272) – Ciudad de Mendoza

Escuela Presidente Quintana (1-035) – Ciudad de Mendoza

Escuela Francisco Moyano (1-282) – Las Heras

Escuela Arístides Villanueva (1-042) – Ciudad de Mendoza