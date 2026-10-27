Infracciones en las rutas de Mendoza: proyectan aplicar sanciones con cámaras de videovigilancia

Con el objetivo de reforzar el control en zonas donde la presencia policial es compleja por razones geográficas o de conectividad, el Gobierno avanza en una reforma integral de la Ley Provincial de Tránsito (N° 9024).

Según detalló diario El Sol, La iniciativa busca autorizar el uso de cámaras de videovigilancia como insumo legal para penalizar maniobras peligrosas al volante.

A diferencia del sistema tradicional de fotomultas, asociado habitualmente a la fiscalización automática e inmediata, este esquema funcionará de manera similar a la plataforma Modo Testigo. Las cámaras estatales registrarán las imágenes con metadatos de fecha, hora y geolocalización, y luego un juez de tránsito evaluará el material para determinar si corresponde aplicar una sanción formal.

Cobertura en sectores de alto riesgo

Desde el Ministerio de Seguridad, la titular de la cartera, Mercedes Rus, explicó que la medida responde a la imposibilidad técnica y logística de mantener patrullajes constantes en toda la geografía provincial. La estrategia está orientada a tramos donde la falta de señal, la infraestructura vial o el flujo vehicular impiden la instalación de puestos fijos de preventores.

Entre los puntos de mayor preocupación se destaca el corredor internacional de la Ruta Nacional 7 en alta montaña, un sector donde son recurrentes las maniobras imprudentes, como los sobrepasos en doble línea amarilla en zonas de visibilidad nula (como Uspallata o Cerro Amarillo). El mapa de intervención se elaboró en función de estadísticas de siniestralidad y “mapas de calor” que marcan los tramos con mayor índice de accidentes graves.

Enfoque preventivo y plazos de implementación

Para evitar que la medida sea percibida con fines puramente recaudatorios, el Ejecutivo analiza implementar un período de prueba y concientización de varios meses. Durante este lapso, los dispositivos operarán para advertir a los conductores y visibilizar las conductas de riesgo sin emitir penalizaciones económicas directas.

El proyecto de ley se encuentra en fase de borrador y restan resolver aspectos técnicos clave, en particular la transmisión y resguardo de datos en áreas sin conectividad. Se prevé que el texto definitivo sea presentado ante la Legislatura entre fines de este año y los primeros meses del próximo.