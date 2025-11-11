Informe: las olas de calor disparan muertes por enfermedades cardíacas, respiratorias y renales

Las olas de calor ya no son solo una molestia estival: están costando vidas en todo el país. Un estudio del Conicet, publicado en la revista The Journal of Climate Change and Health, confirmó que las muertes por enfermedades cardiovasculares, respiratorias y renales aumentan significativamente durante los episodios de calor extremo. Mendoza figura entre las 15 ciudades más afectadas.

La investigación analizó datos de 21 ciudades argentinas entre 2005 y 2019, incluyendo Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Tucumán, Formosa, Salta, San Juan, La Rioja, Neuquén y Ushuaia, entre otras. Los científicos compararon las muertes diarias durante olas de calor con otros días cálidos, ajustando los resultados por factores como el mes o el día de la semana, para medir el riesgo real.

Los resultados fueron contundentes: en 15 de las ciudades analizadas hubo un aumento notable de la mortalidad durante y después de las olas de calor. Incluso en zonas tradicionalmente frías, como la Patagonia, el impacto fue alarmante. En Bariloche, por ejemplo, las muertes por enfermedades renales crecieron un 213% en comparación con los días sin ola de calor.

En el norte del país, Tucumán registró un incremento del 46% en las muertes por causas cardiovasculares, mientras que en La Rioja las muertes por causas respiratorias subieron un 54%, manteniéndose elevadas hasta dos días después del episodio extremo.

En diálogo con el medio Chequeado, Francisco Chesini, investigador del Conicet y autor principal del estudio, expresó: “Nuestro anhelo es que estos resultados contribuyan a políticas que aborden el impacto de las olas de calor, que se están haciendo más frecuentes, más duraderas y más intensas por el cambio climático.”

Sin embargo, Chesini advirtió que el sistema de salud argentino aún no traduce las alertas meteorológicas en acciones concretas de prevención. “No es suficiente con que se emitan alertas si quienes deben planificar las políticas no las usan para diseñar respuestas del sistema frente a esta amenaza climática”, enfatizó.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los golpes de calor son una de las principales causas de defunción vinculadas al clima. Además, pueden agravar enfermedades crónicas como la diabetes, el asma, los trastornos mentales y los problemas cardiovasculares.

En Mendoza y el resto del país, los especialistas coinciden: el calor extremo ya no es solo una consecuencia del verano, sino una amenaza directa a la salud pública. Frente al avance del cambio climático, los investigadores insisten en la urgencia de políticas de adaptación y respuesta sanitaria inmediata para salvar vidas.