Informe del Indec: en febrero, los salarios volvieron a perder contra la inflación y ya es una tendencia

Este viernes, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó el índice de salarios correspondientes a febrero de 2026, y los resultados marcaron una continuidad de la tendencia que se venía registrando en los últimos meses: los salarios crecieron a un ritmo inferior a la inflación.

Según el informe publicado por el Indec, el índice de salarios registró un incremento del 2,4% en febrero, por lo que se ubicó por debajo del avance de la inflación, que en el mismo período fue del 2,9%.

De este modo, este resultado profundiza la tendencia de enero, cuando los salarios habían aumentado 2,5% frente a una inflación también del 2,9%.

Si se hace un análisis por sectores, el informe indica que el único que logró superar el IPC fue el empleo privado no registrado, con una suba mensual del 4,6%.

En contrapartida, los salarios de los trabajadores registrados formales crecieron 1,8% en febrero, quedando por debajo del nivel de precios. Es el sexto mes consecutivo que los empleados del sector formal (ya sean privados o estatales) pierden contra la inflación.

En cuanto al acumulado de 2026, que en lo que va del año los ingresos subieron 3,9%, frente a un IPC acumulado del 5,9%, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del 2%.

Si se pone el foco en la comparativa interanual, los salarios registrados acumularon un aumento del 27,5%, mientras que la inflación alcanzó el 33,1%, traduciéndose esto en una pérdida del 5,6%.