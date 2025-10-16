Informe: cuánto se gasta en el regalo del Día de la Madre este año

De cara al próximo Día de la Madre, que se celebrará el domingo 19 de octubre, los argentinos ya comenzaron a adelantar sus compras. Según datos de Tiendanube, el e-commerce se consolida como el principal canal de consumo, marcando una tendencia que beneficia tanto a PyMES como a grandes marcas.

Los rubros con mayor movimiento son Indumentaria y Accesorios, Decoración y Hogar, y Salud y Belleza, mientras que los perfumes, la ropa de verano y los artículos de maquillaje encabezan el ranking de los productos más vendidos durante la última semana.

El dato más llamativo es el ticket promedio por compra: $91.085, casi el doble del registrado en 2024, cuando rondaba los $46.500, de acuerdo con Focus Market. Además, el lunes se posiciona como el día preferido para realizar compras, superando al sábado y al domingo en cantidad de órdenes registradas.

Otro aspecto que marca la tendencia es la modalidad de compra: ocho de cada diez transacciones se hacen desde el celular y cuatro de cada diez consumidores eligen el envío gratuito. En cuanto a los medios de pago, el 49% utiliza tarjeta de crédito, el 25% opta por transferencia, y un 10% recurre a billeteras virtuales. El resto se divide entre pagos personalizados (8%), débito (5%) y efectivo (3%).

En materia de financiamiento, el 65% de los argentinos paga en una sola cuota, mientras que un 23% elige tres pagos y un 11% se inclina por seis. Solo el 1% estira su compra a 12 cuotas, una señal del impacto de la inflación y del cuidado del presupuesto familiar.

Franco Radavero, gerente general de Tiendanube en Argentina, destacó que “el movimiento sostenido del comercio electrónico en fechas como el Día de la Madre demuestra cómo las marcas locales están aprovechando la digitalización para fortalecer su presencia y conectar con nuevos públicos”.

Con la confianza del consumidor en alza y una oferta cada vez más competitiva, el comercio online se consolida como el canal clave para las ventas estacionales, demostrando que “vender por internet ya no es una alternativa, sino una ventaja competitiva que define el crecimiento de los negocios”, concluyó Radavero.