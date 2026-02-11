Inflación en Mendoza: que rubro subió 3,6% en enero y sorprendió en plenas vacaciones

La inflación en Mendoza alcanzó el 3% en enero, levemente por encima del 2,9% informado a nivel nacional por el Indec. En términos interanuales, la variación llegó al 32,4% y mostró incrementos en rubros sensibles como Alimentos y bebidas (3,8%). Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención fue que Educación aumentó 3,6% en un mes sin clases, lo que generó interrogantes en el ámbito económico local.

Economistas explicaron que una posible razón está vinculada a la conducta anticipada de las familias. Según se señaló, muchos padres adelantaron compras escolares ante la expectativa de subas más fuertes en febrero y marzo, meses históricamente asociados a aumentos en útiles, materiales y cuotas. Ese movimiento de demanda en un período donde la oferta suele ser menor podría haber presionado los precios al alza.

Durante varios meses el rubro Educación tuvo variaciones muy bajas, lo que podría haber derivado en una actualización de precios acumulada. De todos modos, se trata de hipótesis y no de certezas absolutas, ya que el comportamiento detallado de todos los actores económicos no es completamente observable.

En la misma línea, se sostuvo que el resultado también podría estar influido por la metodología de relevamiento. A su vez, se considera probable que haya existido una adecuación de cuotas en colegios privados y aumentos en materiales didácticos, productos que muchas familias adquieren antes del inicio formal del ciclo lectivo.

Los indicadores provinciales suelen mantener coherencia con los nacionales y si bien los niveles actuales son menores a los registrados en períodos de alta inflación en Argentina, siguen siendo elevados en comparación internacional. Además, el proceso inflacionario continúa vigente y que, sin cambios de fondo, podría persistir.

Así, aun sin actividad escolar, el rubro Educación mostró una dinámica alcista que, según los especialistas, no responde únicamente a factores estacionales, sino también a decisiones anticipadas de consumo y ajustes institucionales en un contexto económico todavía inestable.

En cuanto al resto de los rubros medidos en enero en Mendoza, además de Alimentos y Educación, se destacaron los incrementos en Esparcimiento (3,1%), Vivienda y servicios básicos (3,6%) y Transporte y Comunicaciones (3,6%). Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 3%, Otros bienes y servicios 2,5%, Atención médica y gastos para la salud 2,1%, mientras que Indumentaria registró una baja del -0,7%.