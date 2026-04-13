Inflación de marzo: el mercado prevé un pico del 3% y el INDEC prepara el anuncio oficial

El próximo martes 14 de abril, el INDEC publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo. La expectativa general apunta a una cifra que rondaría el 3%, consolidándose como el registro mensual más elevado en lo que va de la administración de Javier Milei. Aunque el número es alto, se mantiene por debajo del 3,7% registrado en el mismo mes del año pasado.

Los motores detrás del índice

Tras el 2,9% de febrero, la aceleración de marzo encuentra su explicación en dos pilares fundamentales:

Factores estacionales: El inicio del ciclo lectivo impactó con fuerza en el rubro Educación, donde se estiman subas de entre el 8,7% y el 12%. Precios Regulados: El ajuste en los combustibles (influenciado por el contexto geopolítico global), las tarifas de servicios públicos, el transporte y las cuotas de medicina prepaga ejercieron una presión constante sobre el índice general.

El dato oficial llega precedido por el indicador de la Ciudad de Buenos Aires, que ya marcó un 3% para marzo. Esto representó un salto de 0,4 puntos respecto al mes previo y cerró el primer trimestre con un acumulado del 8,9%.

En sintonía con esto, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central corrigió sus proyecciones al alza, alineándose con el 3% que espera el consenso de los analistas.

A pesar de la presión en servicios, las mediciones privadas muestran un comportamiento mixto:

C&T Asesores: Estiman un 2,7% para el Gran Buenos Aires. Destacan que, si bien la educación y el transporte subieron, el rubro clave de Alimentos y Bebidas mostró una fuerte moderación, pasando de subas del 4% a un 2,7%, gracias a la estabilidad en carnes y verduras.

Orlando Ferreres & Asociados: Coinciden en un 2,7% mensual. Un dato alentador de su informe es la inflación núcleo (2,0%), lo que sugiere que la tendencia de fondo de los precios podría estar desacelerándose.

Eco Go: Sitúan el indicador cerca del 3%. Advierten que el alivio en el sector alimenticio (1,9%) se debe, en parte, a una retracción o cambio en los hábitos de consumo de las familias.

Balance del trimestre

Indicador Dato Estimado (Marzo) Comparativa / Tendencia IPC INDEC 3,0% Posible pico de la gestión actual. Inflación CABA 3,0% Confirmada (8,9% acumulado anual). Alimentos 1,9% – 2,7% Clara desaceleración frente a meses previos. Educación 8,7% – 12% Principal factor estacional del mes.

El dato del INDEC será determinante para evaluar si el programa económico logra contener la inercia de los precios regulados o si el “piso” de la inflación se mantiene más alto de lo esperado originalmente por el Gobierno.