Inflación de febrero: el INDEC revela si se frena la racha alcista

Este jueves, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a febrero de 2026. La expectativa central gira en torno a un número que, según las consultoras privadas, se ubicaría en una zona gris: cerca del 3%.

Este dato es crucial para la gestión de Javier Milei, ya que determinará si el Gobierno logra quebrar una tendencia de cinco meses consecutivos de aceleración inflacionaria o si, por el contrario, se encamina a medio año de subas ininterrumpidas.

Las proyecciones del mercado

El consenso de los analistas privados sitúa la cifra entre el 2,6% y el 2,9%, cifras similares a las registradas en el primer mes del año.

Ajuste de expectativas: El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central corrigió sus proyecciones al alza, pasando de un 2,1% estimado inicialmente a un 2,7% en su última actualización.

Referencia porteña: El dato de la Ciudad de Buenos Aires, que suele anticipar la tendencia nacional, ya marcó un 2,6%, lo que alimenta las esperanzas oficiales de un número por debajo del 3%.

A diferencia de otros meses, el impulso inflacionario de febrero estuvo marcado por una combinación de tarifas reguladas y el precio de los alimentos.

Consultora Estimación IPC Factores Clave C&T 2,9% Fuertes ajustes en luz, gas y salarios de encargados de edificios. Equilibra 2,9% Vivienda y servicios (6,3%) y Alimentos (3,5%). Libertad y Progreso 2,8% Dinámica de precios estacionales y núcleo. LCG 2,7% Incidencia de precios regulados (gas y electricidad). OJF 2,6% Proyección más optimista del mercado.

Alimentos y Tarifas: el motor de las subas

El rubro de Alimentos y Bebidas mostró una dinámica preocupante, con la carne liderando las subas (entre un 5% y un 8% según el relevamiento). A esto se sumaron incrementos en aceites y verduras que mantuvieron el piso alto.

Por otro lado, el sector de Vivienda y Servicios fue el que registró los saltos más bruscos. Consultoras como C&T advirtieron que el nuevo régimen de subsidios focalizados profundizó el impacto de las facturas de gas y electricidad en los hogares, alcanzando picos de suba cercanos al 5% mensual en este segmento específico.

Para los analistas de LCG, el principal obstáculo sigue siendo la inflación núcleo (aquella que no contempla precios regulados ni estacionales). Esta inercia se mantiene firme y le pone un “piso” difícil de perforar al índice general, lo que sugiere que, más allá de los éxitos puntuales, la batalla contra los precios sigue siendo un terreno complejo para el equipo económico.