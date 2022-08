Eliana es esteticista y sus acciones solidarias son conocidas, ahora quiere llegar a niños y niñas en el Día de las Infancias.

La joven de Tunuyán inició una nueva campaña en la que –además de contagiar el entusiasmo solidario– busca llegar a cerca de 500 niñas y niños de 11 merenderos del departamento valletano. Por ello inició una colecta considerable.

La solidaria vecina intenta conseguir: leche, cacao, golosinas y regalos para más de 500 menores en 11 merenderos para que este Día de las Infancias no pase desapercibido. Eliana Caballero, busca la solidaridad de persona que puedan y quieran donar de cara a esta fecha tan importante.

Hasta el momento Eliana ha logrado involucrar a personas del departamento que han colaborado de manera desinteresada, superando las expectativas iniciales. Eliana contó que hay un merendero que tiene 150 menores, haciendo notar la carencia y necesidad de estos lugares.

“Yo no pretendo juntar un millón de pesos, pero si un poco de ayuda que sirva. Con lo que consigo, voy, compro y reparto. Hay lugares en los que me han dicho que ayudo más que el Estado”, destacó a Los Andes con humildad y perfil bajo.

Eliana dejó en claro que esto no lo hace por cuestiones relacionadas a partidos políticos. De hecho, declaró a este medio “no me interesa que se me acerque ningún político tampoco” en alusión a la mirada crítica que tiene sobre estos espacios ante un panorama de contante necesidad que persiste día tras días.

La atarea de la solidaridad no es fácil. Mientras muchas personas abandonarían esta tarea ante alguna adversidad, Eliana decide seguir a pesar de ser ella quien salga perjudicada: “me estafaron con un microondas que era para una chica en silla de ruedas y hace 20 días me chocaron de atrás cuando iba a comprar mercadería para donar” relató.

Como el influencer, Santiago Maratea, la acción solidaria de esta mujer incluye pedir a la gente que depositen o transfieran 10 pesos a Mercado Pago para dar curso a las acciones solidarias que afronta junto a otras personas. “A la gente le pido que me mande 10 pesos por Mercado Pago; porque si pedís más, mucha gente no puede donar. Entonces yo pido 10 pesos y, de ahí, la gente me manda lo que puede”, explicó.

