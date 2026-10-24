Infancias en Mendoza: el PJ cuestiona el sistema de protección y reclaman más controles sobre el Estado

El funcionamiento del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes quedó bajo debate en la Legislatura. Un foro impulsado por la senadora Adriana Cano (PJ) puso sobre la mesa las dificultades que enfrentan los profesionales del Derecho y la necesidad de revisar los mecanismos de intervención estatal, especialmente en los casos que involucran a familias y decisiones que pueden modificar la vida de menores de edad.

El encuentro, denominado “La protección de las infancias y las adolescencias en debate”, fue organizado junto con la senadora Luz Llorens, la diputada Verónica Valverde y Profesionales del Derecho Autoconvocados. El objetivo fue analizar propuestas para reformar el sistema provincial de protección integral y aportar elementos al debate legislativo desde la experiencia cotidiana de quienes trabajan en el ámbito del Derecho de las Familias.

Uno de los puntos centrales fue cómo garantizar una protección efectiva de los derechos de niños y adolescentes sin descuidar el debido proceso ni el control judicial de las decisiones que los involucran. La discusión planteó la necesidad de revisar no solo los procedimientos, sino también la forma en que actúan y se coordinan las instituciones responsables.

Cuatro ejes bajo discusión

El foro abordó cuatro temas principales: defensa técnica y garantías judiciales; protección integral y fortalecimiento familiar; medidas excepcionales y control judicial; e implementación y responsabilidad institucional.

En particular, se puso el foco en las intervenciones que requieren respuestas urgentes y en la importancia de que las decisiones cuenten con controles jurídicos adecuados. La preocupación planteada es que una actuación estatal tardía o desarticulada puede dificultar la protección de derechos, mientras que una intervención sin suficientes garantías también puede afectar a las familias involucradas.

Otro de los aspectos discutidos fue la coordinación entre los organismos que intervienen en cada caso. La propuesta de reforma busca avanzar hacia responsabilidades institucionales más claras, mejores mecanismos de articulación y procedimientos que permitan responder de manera oportuna.

Del debate a los cambios concretos

La convocatoria abrió un espacio para que abogados y referentes institucionales aportaran sus experiencias a una discusión que todavía debe traducirse en propuestas normativas concretas.

El desafío será determinar qué modificaciones necesita el sistema provincial, cómo se garantizará el control judicial de las medidas excepcionales y qué mecanismos permitirán evaluar el cumplimiento de las responsabilidades estatales.

El foro dejó planteada una tensión central: proteger a las infancias requiere intervenir cuando sus derechos están en riesgo, pero también asegurar que esas intervenciones se realicen con garantías, controles efectivos y respeto por los derechos de todas las personas involucradas. Por ahora, el encuentro funcionó como una instancia de debate y no implica, por sí mismo, que exista una reforma aprobada.