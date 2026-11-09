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Inestabilidad: a qué hora comienzan las lluvias en el Valle de Uco este lunes

Además, se esperan nevadas en alta montaña y el cierre del Paso Internacional Cristo Redentor. Los detalles en la nota.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, las primeras lluvias en el Valle de Uco podrían llegar alrededor de las 22 de este lunes, principalmente en los sectores del oeste. Las precipitaciones serían débiles y podrían continuar durante la madrugada del martes, extendiéndose progresivamente al resto de la región.

En tanto, las condiciones meteorológicas también podrían desmejorar en el Gran Mendoza y la Zona Sur. Se espera que las lluvias alcancen distintos puntos de la provincia durante las primeras horas del martes.

Por otra parte, en la cordillera se pronostican nevadas a partir de las 17, inicialmente en el sector norte y luego en las zonas central y sur. Ante esta situación, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por nevadas.

Debido a las condiciones previstas, las coordinaciones de Argentina y Chile anunciaron que el Paso Internacional Cristo Redentor cerrará a las 18, mientras que el corte de circulación en Uspallata se realizará desde las 16. El estado del corredor será actualizado este martes a las 9.

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