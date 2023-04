El lujanino sorprendió este jueves a último momento con un anuncio que descolocó a más de uno. El intendente de Las Heras lo acompañará en la lista que él liderará como candidato a gobernador de La Unión Mendocina de cara a las elecciones 2023.

El diputado nacional Omar De Marchi -líder de La Unión Mendocina- anunció este jueves a última hora que su compañero de fórmula como vicegobernador será el intendente radical de Las Heras, Daniel Orozco. La noticia sorprendió tanto a la oposición como al oficialismo ya que hasta el momento no se barajaba una jugada semejante a casi dos días del cierre de listas para las elecciones 2023.

Casi al mismo tiempo, los dos acudieron a las redes sociales para dar a conocer la novedad pasadas las 23. Primero fue De Marchi, quien posteó una imagen en su cuenta de Twitter junto a Orozco dándose la mano. Lo mismo hizo a los pocos minutos el lasherino, quien había demostrado sus intenciones de competir por la gobernación dentro de Cambia Mendoza. Pero sus anhelos quedaron sepultados con la decisión del senador Alfredo Cornejo de encabezar esa lista.

Y al parecer, también se diluyeron sus posibilidades de acompañar a Cornejo ya que en los últimos días se mencionaron varios nombres y él se habría quedado sin chance alguna. Quizás por esta razón, dio el volantazo que nadie -o muy pocos- se esperaban. Y con su determinación dejó afuera al massista Jorge Difonso, quien se sumó al frente demarchista con su partido Unión Popular y coqueteó con ser el vice del lujanino.

De Marchi y Orozco, la fórmula de La Unión Mendocina

«En La @UnionMendocina somos más: ¡Bienvenido, @mdanielorozco! Gracias por sumarte y acompañarme como candidato a Vicegobernador. Tu experiencia, tu conocimiento y tu impulso son vitales en estos nuevos tiempos que vienen para Mendoza», tuiteó el exintendente de Luján, quien se quedó sin el sello del PRO para competir en los próximos comicios. De hecho, el partido amarillo fue intervenido y la Justicia Electoral rechazó un planteo para que se levante esa medida.

En paralelo, Orozco escribía en la red del pajarito: «En la @UnionMendocina somos más. Por eso, decidí sumarme como candidato a Vicegobernador de Mendoza y acompañar a @omardemarchi en este camino. Juntos aportaremos experiencia, conocimiento y mucho impulso. ¡Los tiempos que vienen serán buenos!».

A esta altura de los acontencimientos, muchos ya se estarán preguntando cómo quedará la interna en Las Heras con esta jugada magistral e inesperada, como algunos la calificaron. Allí son varios los precandidatos radicales en danza y sólo uno de ellos, Martín Bustos (presidente del Concejo Deliberante), había sido el vendecido por Orozco. Ahora habrá que esperar el nuevo movimiento de piezas ya que quedan varios cornejistas en competencia.

Quizás con este tuit, el lasherino daba una pista de lo que se estaba gestando y muchos no lo vieron venir. «Mi candidato a intendente de Las Heras es Martín Bustos. Si alguien tiene tiempo para tomar un cafecito y armar algo que lo haga, yo no tengo tiempo. Con la cocina y el núcleo duro, no me junto. Yo sigo gestionando para beneficio de nuestros vecinos y vecinas», expresaba el jefe comunal hace apenas 24 horas.

Fuente: Diario UNO