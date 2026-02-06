Industria en alerta: la actividad volvió a caer en diciembre y ya son seis los meses consecutivos en baja

De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la actividad industrial registró en diciembre su sexta caída interanual consecutiva, con una baja del 3,9%, en un contexto marcado por el freno del consumo, la caída de la producción y los cuestionamientos de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Sin embargo, pese a esos números rojos, el informe difundido por el INDEC afirma que en el acumulado anual se verificó una mejora del 1,6%, explicada principalmente por la muy baja base de comparación del año 2025.

Por otro lado, cabe destacar que los datos muestran que el uso de la capacidad instalada no logra recuperarse y se mantiene en torno al 50%, con ramas productivas que operan incluso por debajo del 30%.

Entre los sectores más afectados se destacaron la industria automotriz, que registró una caída interanual del 19,4%, el rubro textil e indumentaria, con un descenso del 18,7%, y la fabricación de productos de metal, maquinaria y equipo, que retrocedió un 12%. Desde la asunción de Javier Milei, la industria en su conjunto acumuló una contracción del 6,2%.

Si la comparación se realiza contra noviembre de 2023, las pérdidas más pronunciadas corresponden al sector textil (-31,5%), a la producción de caucho y plástico (-28,4%) y a la industria automotriz (-23,3%), de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el organismo estadístico.

En contraste, solo dos rubros mostraron variaciones positivas interanuales: la refinación de petróleo, con un incremento del 8,4%, y la producción de alimentos, que creció 4,3%. Sin embargo, en este último caso, el INDEC advirtió que la actividad se encuentra más de un 5% por debajo del pico alcanzado en noviembre de 2024, durante la actual gestión.