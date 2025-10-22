Indignante: así bajan en el aeropuerto de Mendoza a una persona con discapacidad

Una situación generó indignación y una ola de críticas en el Aeropuerto Internacional Gobernador Francisco Gabrielli (El Plumerillo) debido a la manera en que debe bajar del avión una persona con movilidad reducida.

La denuncia, realizada por el hermano del pasajero apunta directamente a las prácticas de desembarque que, según el testimonio, implican bajar a personas en sillas de ruedas directamente por las escaleras convencionales de la aeronave, una maniobra que consideran totalmente inaceptable y peligrosa.

“Así bajan del avión a personas con discapacidad y movilidad reducida en el aeropuerto de Mendoza, Argentina,” reza el reclamo, enfatizando que la situación presenta un “riesgo para el trabajador y un mayor riesgo para mi hermano que no tiene movilidad para bajar por el mismo,” al ser descendido por una escalera con su silla de ruedas.

El denunciante subraya que este tipo de maniobras no deberían ocurrir bajo ninguna circunstancia, ya que ponen en peligro la integridad física tanto del pasajero asistido como del personal encargado de la tarea. La falta de infraestructura adecuada, como el uso de mangas o plataformas elevadoras específicas, obliga a recurrir a métodos manuales que no cumplen con los estándares mínimos de seguridad y dignidad para la asistencia a pasajeros con necesidades especiales.

De ese modo, se acusa a Aerolíneas Argentinas de “minimizar cualquier problema que pueda suceder,” y se señala que tanto la aerolínea como la administración del aeropuerto buscan “lavarse las manos” ante la evidente falla en el protocolo de asistencia.