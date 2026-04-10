Indignación selectiva: el termómetro roto de la militancia

El silencio también habla. Y, muchas veces, dice más que cualquier consigna, hashtag o comunicado urgente. En Mendoza, la renuncia del subsecretario de Justicia, Marcelo D’Agostino, tras una denuncia por abuso sexual y violencia de género, dejó al descubierto no solo la gravedad de los hechos denunciados, sino también una reacción —o mejor dicho, una ausencia de reacción— que vuelve a repetirse: el mutismo de la militancia cuando el acusado es “propio”.

Durante toda la jornada, las redes sociales, ese territorio donde el activismo político y feminista suele desplegar su voz con rapidez y contundencia, mostraron un llamativo vacío. En particular, la militancia feminista vinculada a la Unión Cívica Radical en Mendoza se llamó a silencio. No hubo posteos, no hubo posicionamientos, no hubo gestos mínimos de acompañamiento a la denunciante o de repudio al denunciado. Nada.

El contraste es inevitable. La defensa de las mujeres es selectiva. Cuando los acusados pertenecen al espacio político adversario, la reacción suele ser inmediata: pedidos de renuncia, comunicados encendidos, consignas que se viralizan en cuestión de minutos. Pero cuando la denuncia salpica a un dirigente propio, el ritmo cambia. La urgencia se diluye, la indignación se modera, cuando no desaparece.

No se trata de un fenómeno nuevo ni exclusivo de un partido. Este doble estándar, la doble moral atraviesa a todo el arco político. También ha ocurrido en el peronismo, donde situaciones similares han sido recibidas con el mismo silencio incómodo o con respuestas tardías y calculadas. La lógica parece repetirse: la vara con la que se mide depende menos de la gravedad del hecho y más del color político del acusado.

El caso de D’Agostino es especialmente sensible por la naturaleza de la denuncia. El escrito judicial describe un presunto patrón sostenido de violencia que se habría extendido durante años, con episodios de abuso sexual, agresiones físicas, amenazas y control sobre la vida de la denunciante. No se trata de un hecho aislado, sino de una dinámica reiterada, con indicios que, según la presentación, habrían sido visibles incluso para terceros.

En ese contexto, el silencio no es neutral. No es prudencia ni respeto por el debido proceso. Es, en todo caso, una toma de posición implícita. Porque callar frente a una denuncia de estas características —más aún cuando se milita activamente en agendas de género— implica, al menos, una contradicción.

La pregunta de fondo es incómoda pero necesaria: ¿la defensa de los derechos de las mujeres es un principio o una herramienta? Si es un principio, debería sostenerse incluso cuando incomoda, cuando ensucia a los propios, cuando obliga a mirar hacia adentro. Si es una herramienta, entonces su uso selectivo termina vaciándola de sentido.

Las redes sociales, con toda su lógica de exposición y velocidad, funcionan como un termómetro de estas tensiones. Y lo que marcaron en este caso fue frío. Un frío que no es nuevo, pero que cada vez resulta más difícil de justificar.

Porque al final, en estos casos, no solo se juzga a un funcionario denunciado. También queda en evidencia la coherencia —o la falta de ella— de quienes dicen levantar determinadas banderas. Y ahí, el silencio deja de ser una omisión para convertirse en un mensaje.