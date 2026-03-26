India “le ganó” a la Argentina en la venta de medicamentos y Mendoza ya compra más barato

Un dato inesperado sacudió al sector farmacéutico: India se convirtió en el principal origen de las drogas utilizadas en medicamentos en Argentina, superando incluso a la producción nacional. Así lo confirmó el último informe del INDEC correspondiente al cuarto trimestre de 2025, donde los insumos provenientes del país asiático lideraron la facturación.

Según el relevamiento, los productos farmacológicos de origen indio alcanzaron los $467.176 millones (15,7% del total), por encima de Argentina con $440.622 millones (14,8%), mientras que más atrás quedaron Alemania, China y Suiza. En total, la industria facturó $2,9 billones (un 30,1% más que en 2024), con un 66% de producción nacional y un 34% vinculado a medicamentos importados.

Esta tendencia nacional ya tiene impacto concreto en la provincia: Mendoza adquirió medicamentos importados desde India con ahorros millonarios (a través del Fondo Estratégico de la OPS). Uno de los casos más significativos fue la compra de casi 200 mil unidades de micofenolato de mofetilo (clave para pacientes trasplantados), que costó $43 millones frente a los más de $239 millones que hubiera implicado adquirirlo en el mercado local (un ahorro cercano a $200 millones). Además, el precio por comprimido bajó de $1.200 a unos $200.

A esto se suma un segundo cargamento con tacrolimus (en distintas dosis), que garantiza hasta 18 meses de cobertura para el sistema público de salud (también de origen indio). La provincia ya había implementado este mecanismo con otros fármacos como metformina y losartán, acumulando un ahorro total superior a los $6.500 millones.

En cuanto a qué medicamentos concentran más dinero, el informe destaca que los oncológicos e inmunomoduladores lideran la facturación (24,5% del total), seguidos por los destinados al aparato digestivo, cardiovascular y sistema nervioso. Estos cuatro grupos explican más del 60% del movimiento económico del sector (con fuerte presencia también en los productos importados).