Search
Instagram Facebook Twitter
festejo-independiente-rivadavia
Va por otro título

Independiente Rivadavia ya tiene fecha y sede para la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata

Tras conquistar la Copa Argentina, la Lepra mendocina tiene una nueva cita con la historia. Esta vez buscará sumar una nueva estrella ante el Pincha.

La incertidumbre finalmente se disipó por completo y la cuenta regresiva ya comenzó: Independiente Rivadavia ya tiene fecha, horario y escenario para ir en busca de la Supercopa Argentina, título que se disputará con Estudiantes de La Plata.

Este jueves, la web de la Copa Argentina publicó un comunicado oficial en el que confirmaba que la Lepra enfrentará a Estudiantes de La Plata el viernes 13 de noviembre, a las 21.15, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, por la Supercopa Argentina. Será la tercera vez que esta competición se lleve a cabo en Córdoba, tras las dos disputadas en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Lepra buscará quedarse con la Supercopa Argentina para bordar una segunda estrella en su escudo.

El encuentro marcará el debut del equipo mendocino en esta competencia, a la que accedió tras consagrarse campeón de la Copa Argentina a fines del año pasado. Cabe recordar que en aquella definición el conjunto dirigido por Alfredo Berti superó a Argentinos Juniors y consiguió el primer título nacional de su historia.

Ahora, el desafío será ante el Pincha, que obtuvo su lugar en la Supercopa tras ganar el Trofeo de Campeones. El cruce pondrá frente a frente a los ganadores de dos de las principales competencias del fútbol argentino.

La Lepra, ante una nueva posibilidad de hacer historia

La final representa una oportunidad especial para Independiente Rivadavia. Ningún equipo del interior del país consiguió ganar la Supercopa Argentina: Rosario Central, Patronato y Central Córdoba de Santiago del Estero disputaron definiciones, pero no pudieron quedarse con el trofeo.

Una victoria en noviembre le permitiría al conjunto mendocino romper esa racha y sumar una nueva estrella a su historia.

Del otro lado estará un Estudiantes que ya conoce lo que es disputar esta final. Antes ya había disputado esta competencia una vez, ante River. Aquella definición terminó con triunfo del Millonario por 2-1, luego de que el equipo platense comenzara en ventaja.

ETIQUETAS:

Independiente RivadaviaEstudiantes de La PlataSupercopa Argentina

+ Noticias

lucas paganini

De Mendoza a la NASA: reconocieron a un científico por su trabajo en astronomía y exploración espacial

Por: Redacción NDI

asentamientos

Mendoza avanza en un mapa de barrios clandestinos ante el riesgo de inundaciones

Por: Redacción NDI

Programa escolar

De la mano de la IA, Mendoza recibió una prestigiosa distinción nacional

Por: Redacción NDI

Va por otro título

Independiente Rivadavia ya tiene fecha y sede para la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata

Por: Redacción NDI

Accidente vial

Perdió el dominio de su camioneta y terminó contra el alambrado de una finca en Tupungato: dos personas fueron hospitalizadas

Por: Redacción NDI

polo judicial

Abusos en la UNCuyo: después de casi ocho años, seis denunciantes llegan a una instancia clave

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter