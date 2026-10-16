Independiente Rivadavia ya tiene fecha y sede para la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata

La incertidumbre finalmente se disipó por completo y la cuenta regresiva ya comenzó: Independiente Rivadavia ya tiene fecha, horario y escenario para ir en busca de la Supercopa Argentina, título que se disputará con Estudiantes de La Plata.

Este jueves, la web de la Copa Argentina publicó un comunicado oficial en el que confirmaba que la Lepra enfrentará a Estudiantes de La Plata el viernes 13 de noviembre, a las 21.15, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, por la Supercopa Argentina. Será la tercera vez que esta competición se lleve a cabo en Córdoba, tras las dos disputadas en el estadio Mario Alberto Kempes.

La Lepra buscará quedarse con la Supercopa Argentina para bordar una segunda estrella en su escudo.

El encuentro marcará el debut del equipo mendocino en esta competencia, a la que accedió tras consagrarse campeón de la Copa Argentina a fines del año pasado. Cabe recordar que en aquella definición el conjunto dirigido por Alfredo Berti superó a Argentinos Juniors y consiguió el primer título nacional de su historia.

Ahora, el desafío será ante el Pincha, que obtuvo su lugar en la Supercopa tras ganar el Trofeo de Campeones. El cruce pondrá frente a frente a los ganadores de dos de las principales competencias del fútbol argentino.

La Lepra, ante una nueva posibilidad de hacer historia

La final representa una oportunidad especial para Independiente Rivadavia. Ningún equipo del interior del país consiguió ganar la Supercopa Argentina: Rosario Central, Patronato y Central Córdoba de Santiago del Estero disputaron definiciones, pero no pudieron quedarse con el trofeo.

Una victoria en noviembre le permitiría al conjunto mendocino romper esa racha y sumar una nueva estrella a su historia.

Del otro lado estará un Estudiantes que ya conoce lo que es disputar esta final. Antes ya había disputado esta competencia una vez, ante River. Aquella definición terminó con triunfo del Millonario por 2-1, luego de que el equipo platense comenzara en ventaja.