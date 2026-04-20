Independiente Rivadavia y Banfield no se sacaron diferencias: la Lepra estira la ventaja

Luego del gran triunfo en Brasil, Independiente Rivadavia se midió por la fecha 15 del torneo Apertura de la Liga Profesional contra Banfield, de visitante.

La Lepra, que afrontó este duelo con un mix, comenzó bien el partido, con varias ocasiones para irse al descanso arriba en el marcador. Sin embargo, con el correr de los minutos la intensidad comenzó a bajar.

Sin mucho desde la mitad del primer tiempo, ambos entrenadores comenzaron a diagramar los últimos 45 minutos para buscar un triunfo que los acerque de sus respectivos objetivos.

En el complemento, Alfredo Berti volvió a sus raíces y mandó a los títulares al campo de juego, para reflejar en el marcador el buen rendimiento del arranque del partido.

En ese contexto, las ocasiones fueron escasas, con mayor dominio del Taladro que intentó asumir el protagonismo, pero sin inquietar a Nicolás Bolcato, que otra vez mantuvo su arco en cero.

La Lepra, ya clasificada a los octavos de final y liderando la tabla anual por lo menos una semana más. tendrá el próximo domingo el partido más esperado por los hinchas: el clásico frente a Gimnasia y Esgrima, de local, desde las 15 horas.

SINTESÍS DEL PARTIDO:

Banfield (0): Facundo Sanguinetti; Santiago López, Ignacio Abraham, Danilo Arboleda, Sergio Vittor, Nicolás Meriano; Lautaro Gómez, Ignacio Pais, David Zalazar; Tiziano Perrotta y Mauro Méndez. DT: Pedro Troglio.

Independiente Rivadavia (0): Nicolás Bolcatto; Ezequiel Bonifacio, Ivan Villalba, Alejo Osella, Juan Manuel Elordi; José Florentín, Leonel Bucca, Gonzalo Ríos; Rodrigo Atencio, Fabrizio Sartori y Diego Crego. DT: Alfredo Berti.

Goles: No hubo

Amonestados: 26′. S. Daniele (B); 31′ A. Osella (IR); 54′ I. País (B)

Árbitro: Bryan Ferreyra.

Estadio: Florencio Sola

FOTOS: Prensa Independiente Rivadavia.