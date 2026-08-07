Independiente Rivadavia vuelve al Maracaná: Conmebol confirmó al árbitro para el partido ante Fluminense

Independiente Rivadavia busca seguir agigantando su histórico presente. El próximo martes la Lepra volverá a pisar el emblemático Maracaná para medirse con Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En ese marco, la Conmebol confirmó la terna arbitral encargada de impartir justicia, la cual estará conformada íntegramente por colegiados chilenos.

La Lepra vuelve al Maracaná

El equipo mendocino regresará al mítico estadio de Río de Janeiro para enfrentarse nuevamente con Fluminense, en un duelo que tendrá un condimento especial después de la histórica victoria que la Lepra consiguió ante el conjunto brasileño durante la fase de grupos.

El partido de ida de los octavos de final está programado para el martes a las 19, y tendrá a Garay como árbitro principal.

El juez chileno estará acompañado por José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, mientras que Diego Flores será el cuarto árbitro.

En el VAR también habrá presencia chilena: Fernando Vejar estará a cargo de la tecnología, acompañado por Nicolás Millas como asistente de VAR.

Laconfirmación de la terna llega mientras Independiente Rivadavia se prepara para afrontar una nueva instancia de una Copa Libertadores que ya quedó marcada por una campaña histórica para el fútbol mendocino.