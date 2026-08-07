Search
Instagram Facebook Twitter
festejo-independiente-rivadavia
Todo definido

Independiente Rivadavia vuelve al Maracaná: Conmebol confirmó al árbitro para el partido ante Fluminense

La Lepra enfrentará al Flu el próximo martes por el partido de ida de los octavos de final de la copa Libertadores 2026.

Independiente Rivadavia busca seguir agigantando su histórico presente. El próximo martes la Lepra volverá a pisar el emblemático Maracaná para medirse con Fluminense en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2026. En ese marco, la Conmebol confirmó la terna arbitral encargada de impartir justicia, la cual estará conformada íntegramente por colegiados chilenos.

La Lepra vuelve al Maracaná

El equipo mendocino regresará al mítico estadio de Río de Janeiro para enfrentarse nuevamente con Fluminense, en un duelo que tendrá un condimento especial después de la histórica victoria que la Lepra consiguió ante el conjunto brasileño durante la fase de grupos.
El partido de ida de los octavos de final está programado para el martes a las 19, y tendrá a Garay como árbitro principal.

El juez chileno estará acompañado por José Retamal y Miguel Rocha como asistentes, mientras que Diego Flores será el cuarto árbitro.

En el VAR también habrá presencia chilena: Fernando Vejar estará a cargo de la tecnología, acompañado por Nicolás Millas como asistente de VAR.

Laconfirmación de la terna llega mientras Independiente Rivadavia se prepara para afrontar una nueva instancia de una Copa Libertadores que ya quedó marcada por una campaña histórica para el fútbol mendocino.

ETIQUETAS:

Independiente RivadaviaConmebolárbitroLibertadores 2026

+ Noticias

Todo definido

Independiente Rivadavia vuelve al Maracaná: Conmebol confirmó al árbitro para el partido ante Fluminense

Por: Redacción NDI

Investigación

La otra cara del caso del colegio Normal de Tunuyán: el posible episodio de bullying que quedó bajo la lupa

Por: Redacción NDI

Fue denunciado

Agresión frente al colegio Normal de Tunuyán: el acusado y su vínculo amoroso con una funcionaria del Gobierno provincial

Por: Redacción NDI

Escala el conflicto

Se intensifica la crisis: renunció el presidente de la Federación Mendocina de Bomberos Voluntarios

Por: Redacción NDI

MÁS CONTROLES

Condenaron a Meta a pagar US$567 millones por afectar la salud mental de niños y adolescentes

Por: María Orozco

4,5

Por qué mi celular no envió la alerta durante el sismo que se sintió este jueves en el Valle de Uco

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter