Independiente Rivadavia venció a Defensa y Justicia y cerró su año futbolístico con una sonrisa

En el cierre de su participación en el torneo Clausura 2025, Independiente Rivadavia venció a Defensa y Justicia por 2 a 0, en un encuentro correspondiente a la decimosexta fecha de la zona “A”, el cual se llevó a cabo este lunes en el estadio Norberto Tito Tomaghello, y que contó con el arbitraje de Bruno Amiconi.

La Lepra, que sólo jugaba por el honor, rápidamente se vio arrinconado por el Halcón de Varela, que estaba obligado a ganar para aspirar a clasificarse a los playoffs.

Sin embargo, luego de unos primeros minutos de asedio local, sería el equipo de Alfredo Berti el que -en su primera incursión ofensiva- se pondría en ventaja. A los 14′, Sebastián Villa hizo una gran jugada individual para servirle el gol en bandeja a Matías Fernández.

¡LA LEPRA MENDOCINA GANA EN VARELA! Gran jugada de Sebastián Villa para asistir a Matías Fernández y que marque el 1-0 de Independiente Rivadavia ante Defensa.



A partir del gol, la postura contragolpeadora del conjunto mendocino se profundizó todavía más. Por su parte, los locales sintieron el impacto del tanto de los Azules y cayeron en impresiciones que no habían mostrado durante los primeros pasajes del juego. Ante la caída de rendimiento de sus futbolistas, los aficionados de Defensa y Justicia -que veían que cada vez que Independiente Rivadavia podía atacar generaba peligro- empezaron a mostrar su descontento.

Ya en el complemento, la partitura no cambió. El efecto del gol recibido no desapareció con el descanso del entretiempo, mientras que la Lepra tenía el escenario propicio para aprovechar la velocidad de Villa. Cada embate de los mendocinos amenazaba con terminar en gol, pero los dirigidos por Berti fallaron una y otra vez en los metros finales.

Finalmente, Independiente Rivadavia pudo ampliar su ventaja a los 69′ cuando Sheyko Studer aprovechó un descuido de la defensa rival en un córner. De este modo, el marcador central marcó de cabeza el 2 a 0 que parecía apagar las esperanzas del Halcón de Varela.

¡SE DURMIÓ EL HALCÓN Y LLEGÓ EL SEGUNDO DE LA LEPRA! Gran jugada de Luciano Gómez y cabezazo letal de Studer para el 2-0 de Independiente Rivadavia ante Defensa.



En los minutos finales, Alfredo Berti se dio el lujo de hacer debutar a Tiago Andino, hermano de Santino Andino, estrella de Godoy Cruz y de la Selección argentina sub 20.

Pese a los últimos embates del local, que nunca pudo desequilibrar a la defensa de los Azules, y el resultado finalmente sería de 2 a 0. Con este resultado, Independiente Rivadavia alcanzó las 16 unidades y -pese a su magro desempeño en la competición- cerró su participación en el torneo con una sonrisa.