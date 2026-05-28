Independiente Rivadavia venció a Bolívar y cerró una fase de grupos para la historia

Independiente Rivadavia venció a Bolívar por 3 a 1, en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del grupo C de la Copa Conmebol Libertadores 2026, el cual se llevó a cabo este miércoles en el estadio Estadio Ramón Aguilera Costas, en Bolivia, y que contó con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Enrique Guerrero Alcivar.

Luego de ganarle a Deportivo La Guaira en Venezuela, la Lepra buscaba ganar en Bolivia para intentar ser el mejor de los punteros de la fase de grupos y cerrar una primera etapa de competición de ensueño.

En un primer tiempo en el que por momentos sufrió, el equipo dirigido por Alfredo Berti buscó lastimar a su rival por intermedio de contragolpes. Fue así que los Azules golpearían primero: cuando la etapa inicial estaba por concluir, Bucca recibió un pase de Matías Fernández y definió cruzado para que el conjunto mendocino se vaya al entretiempo ganando 1 a 0.

¡LA LEPRA QUIERE TERMINAR ENTRE LOS MEJORES DE LA FASE DE GRUPOS! Independiente Rivadavia se fue de contra y Bucca definió cruzado ante la salida de Lampe para el 1-0 vs. Bolívar.



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Ya en el complemento, con la necesidad de ganar para clasificar a octavos de final, el equipo boliviano se lanzó al ataque y por muchos tramos dominó a la Lepra, que durante varios pasajes mantuvo la ventaja en el marcador sólo por las intervenciones de su arquero, Nicolás Bolacato.

Sin embargo, de tanto ir, Bolívar llegaría al empate: tras diez minutos de asedio, Robson Matheus remató desde afuera del área y, con mucha fortuna, el balón rebotó en Martín Cauteruccio, situación que descolocó al arquero leproso. El equipo boliviano llegaba a la igualdad y quedaba a un gol de la clasificación.

¡EMPATA PARA SOÑAR! Robson Matheus le pegó desde afuera del área y, tras un rebote en Cauteruccio, Bolívar se pone 1-1 vs. Independiente Rivadavia.



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Tras conseguir la igualdad, y con bastante tiempo por delante, Bolívar intensificó su asedio, provocando que Bolcato se transforme en la gran figura de los azules.

Sin embargo, pese a haber sido inferior a su rival en gran parte del partido, la Lepra -tal como ocurriera en la primera mitad- golpearía de contragolpe cuando el encuentro estaba por terminar. Cuando ya se jugaba tiempo adicionado, Sebastián Villa culminaría haría valer su velocidad y anotó el 2 a 1.

¡VILLA LE DA EL TRIUNFO A LA LEPRA! El colombiano enganchó y la puso contra un palo para el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. Bolívar.



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Sin tiempo para que los bolivianos pudieran asimilar el tanto del colombiano, la Lepra asestaría el golpe definitivo para bajarle la persiana al encuentro: en la última jugada del partido, Diego Crego remató desde media distancia y convertiría el 3 a 1 definitivo, con mucha complicidad del arquero Carlos Lampe.

¡LO LIQUIDÓ LA LEPRA! Lampe no pudo sacarla tras el remate de Crego e Independiente Rivadavia se pone 3-1 ante Bolívar.



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Con el resultado consumado, la Lepra celebró una vez más de visitante y cerró la fase de grupos con puntaje perfecto en esa condición. Durante esta etapa de la competición, Independiente Rivadavia acumuló 16 unidades, con los que lideró de manera holgada el grupo C.

Tan buena fue el paso de la Lepra en fase de grupos, que se posicionó como el segundo mejor puntero, sólo por detrás de Flamengo, que también consiguió 16 puntos, pero con mejor diferencia de gol. Ahora, los Azules esperan el sorteo de octavos de final con la ilusión de seguir haciendo historia.