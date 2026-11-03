Independiente Rivadavia venció a Banfield, se metió en zona de playoffs y ahora apunta al clásico con Gimnasia y Esgrima

En la antesala del clásico ante Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia venció a Banfield por 3 a 1, en un encuentro correspondiente a la decimoquinta fecha de la zona “B” del torneo Clausura 2026 de la Primera División del fútbol argentino, el cual se llevó a cabo este lunes en el estadio Bautista Gargantini y que contó con el arbitraje de Álvaro Carranza.

La Lepra, que llegaba de capa caída tras acumular cuatro encuentros sin conocer la victoria, situación que no solo le hizo perder el liderazgo en la tabla anual, sino que además lo marginó por completo de esa lucha, buscaba reencontrar las buenas sensaciones para llegar con una sonrisa al clásico de la última fecha, en el que además se jugará la última posibilidad de clasificar a playoffs.

En ese marco, pese a que buscó ser protagonista, el equipo de Alfredo Berti sufriría de manera prematura un cachetazo que hacía emerger rápidamente todos sus temores: a los 9′ Daniele decretaría el 1 a 0 con el que el Taladro se ponía en ventaja.

DE CABEZA, DANIELE PUSO EL 1-0 PARA BANFIELD El defensor del Taladro metió un gran cabezazo de pique al piso y abrió el marcador ante Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/9dRmatsK8n — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2026

Lejos de sentir el impacto, los Azules del Parque se levantaron y rápidamente consiguieron la igualdad. Iban 11′ cuando José Florentín conectó con un cabezazo furibundo un centro proveniente de un córner ejecutado por Gonzalo Ríos.

EN UNA RÁFAGA, FLORENTÍN LO EMPATÓ PARA INDEPENDIENTE RIVADAVIA El mediocampista de la Lepra mendocina metió un buen cabezazo y puso el 1-1 ante Banfield. #LPFxTNTSports https://t.co/gclvsFrrWQ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2026

Con el envión del empate, y empujados por el apoyo de su afición, los jugadores leprosos fueron por más y apenas cuatro minutos después lograría ponerse en ventaja. El encargado sería nuevamente Florentín, que capturó un balón suelto dentro del área para poner el 2 a 1 que le devolvía la esperanzas a los Azules de clasificar a playoffs.

¡DOBLETE DE FLORENTÍN PARA DARLO VUELTA! El mediocampista de Independiente Rivadavia metió una gran definición para poner el 2-1 ante Banfield en apenas 14′ del primer tiempo. #LPFxTNTSports https://t.co/FVBN5sLypH — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2026

Los corazones leprosos se detuvieron durante unos instantes cuando, a los 40′, Lautaro Gómez anotaba lo que sería el 2 a 2 luego de que a Nicolás Bolcato se le escapara la pelota de las manos. Sin embargo, tras largos minutos de tensión, el árbitro -a instancias del VAR- anuló el tanto por una infracción sobre el arquero.

¡EL VAR SALVÓ A BOLCATO DEL BLOOPER! Al arquero de Independiente Rivadavia se le escapó la pelota, pero tras revisar la jugada, el árbitro anuló el gol de Banfield por una falta de Gómez. #LPFxTNTSports https://t.co/7zjgBjwCUI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2026

Y cuando los planetas se alinean, parece que sale todo, porque cinco minutos después, justo antes de que finalice la primera mitad, Daniele -el mismo que había puesto en ventaja al Taladro- anotaba un gol en contra que le daba mayor tranquilidad a Independiente Rivadavia.

INSÓLITO GOL EN CONTRA DE DANIELE El defensor de Banfield no se habló con el Ruso Rodríguez y la pelota terminó adentro para el 3-1 de Independiente Rivadavia. #LPFxTNTSports https://t.co/iSvqwHW87E — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2026

Ya en el complemento, y con una ventaja de dos goles, la Lepra se dedicó a administrar los tiempos del partido y esperar alguna situación que le permitiera estirar la diferencia en el marcador. El Taladro, perdido por perdido, buscó por todos los medios descontar en los primeros minutos del segundo tiempo. Pese a ese ímpetu, las energías irían decayendo.

A los 34′ Banfield parecía que llegaba al descuento, pero nuevamente el VAR intervendría para anular otro gol por una posición adelantada. En los minutos en los que duró la revisión de la jugada, la afición azul montó su propio espectáculo, con un gran despliegue de fuegos artificiales y cantando de cara al clásico de la próxima fecha.

SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES EN MENDOZA Los hinchas de Independiente Rivadavia aprovecharon el chequeo del VAR para hacer una verdadera fiesta en las tribunas. #LPFxTNTSports https://t.co/Vq8y3AlanZ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 3, 2026

Con este resultado, Independiente Rivadavia alcanza las 22 unidades, trepa al séptimo lugar de la zona “B” y afronta una semana clave con una sonrisa. El próximo compromiso, el último de la fase regular del torneo, será ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en el Víctor Legrotaglie, donde ambos rivales históricos deberán ganar no solo para defender el honor, sino también para sellar la clasificación a playoffs.