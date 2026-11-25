Independiente Rivadavia va por la épica en la Bombonera. Este miércoles, desde las 21, la Lepra enfrentará a Boca por el pase a los cuartos de final del torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional del fútbol argentino. El partido será arbitrado por Luis Lobo Medina y contará con la televisación de ESPN Premium.

La Lepra llega al cruce después de la derrota ante Estudiantes de La Plata en la Supercopa Argentina y tendrá una ausencia importante: José Florentín, suspendido por dos fechas tras su expulsión en el clásico mendocino ante Gimnasia. En ese marco, Alfredo Berti terminará de definir el equipo en las horas previas al encuentro, con el plantel ya instalado en Buenos Aires.

Cabe recordar que los Azules del Parque consiguieron la clasificación a octavos tras finalizar séptimos en su zona, con 23 puntos, producto de seis victorias, cinco empates y cinco derrotas.

Del otro lado, Boca atraviesa un gran presente tras ganar la Tabla Anual y la Copa Sudamericana. Sin embargo, Rodolfo Arruabarrena analiza realizar una rotación para administrar el desgaste de sus habituales titulares. Entre los jugadores que podrían comenzar en el banco aparecen Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar.

El Xeneize terminó segundo en la Zona A, con 33 puntos, uno menos que Instituto. Esa ubicación le permitió asegurarse la localía en los octavos de final y también la tendría en un eventual cruce de cuartos de final.

Quien resulte vencedor entre la Lepra y el Xeneize deberá verse las caras con Gimnasia y Esgrima La Plata, que se impuso a Newell’s.

Así está el historial entre Boca e Independiente Rivadavia

No son muchas las veces que ambos equipos se han enfrentado. En total, la Lepra y el Xeneize se han visto las caras cinco veces y la historia es favorable a Boca.

El Conjunto de la Ribera se impuso dos veces, mientras que los Azules del Parque lo hicieron una vez e igualaron las dos ocasiones restanetes.

El último antecedente entre ambos data de 2025, cuando Boca se impuso 3 a 0 en el estadio Malvinas Argentinas con tantos de Ezequiel Centurión (en contra), Exequiel Zeballos y Alan Velasco.

Cómo se define la serie

El partido será a eliminación directa. Si hay empate durante los 90 minutos, se jugará un tiempo suplementario y, si la igualdad persiste, el clasificado se definirá mediante una tanda de penales.

Probables formaciones

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Williams Alarcón o Carlos Palacios; Alan Velasco, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato o Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Iván Villalba, Alejo Osella o Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Tomás Bottari o Leonard Costa, Gonzalo Ríos, Rodrigo Atencio, Matías Fernández; Fabrizio Sartori o Luis Sequeira y Alex Arce. DT: Alfredo Berti.