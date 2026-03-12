Independiente Rivadavia tuvo una noche para el olvido y perdió con Barracas Central

La Lepra volvió al ruedo. Luego del paro en el fútbol argentino, que obligó a postergar el encuentro que debía disputar en la novena fecha con Aldosivi, Independiente Rivadavia perdió con Barracas Central por 2 a 1, en un partido correspondiente a la décima fecha de la zona “B” del torneo Apertura 2026 de la Primera División Argentina, el cual se llevó a cabo este miércoles en el estadio Bautista Gargantini, y que contó con el arbitraje de Yael Falcón Pérez.

Luego de un descanso tras el empate con River en el Malvinas Argentinas, los Azules retornaban al Parque con el objetivo de volver a la senda del triunfo para seguir liderando la tabla. Enfrente estaba el siempre rocoso equipo conducido por Rubén Darío Insúa.

Un primer tiempo con mucha pelea y poco fútbol

Pese a que la Lepra intentó tomar la iniciativa, durante los primeros minutos el encuentro fue friccionado y entrecortado, tal como suele ocurrir en los partidos del Guapo. En ese contexto, el fútbol prácticamente brilló por su ausencia y las acciones se produjeron más entre la terna arbitral y los bancos de suplentes que en el campo de juego. Las pocas ocasiones con cierto peligro fueron de los locales, que apenas amagaron con aproximarse al arco defendido por Marcelo Miño con algún centro o pelota parada.

Recién a la media hora la Lepra comenzó a mostrar el juego que lo llevó a ser animador del torneo. A través de la conducción vertical de Matías Fernández y de la movilidad de Sebastián Villa los Azules empezaron a desbordar al Guapo, que por momentos se sostenía en partido gracias a las intervenciones de su arquero.

Y cuando el equipo de Berti atravesaba su mejor momento en el partido, llegó el baldazo de agua fría: a los 34′ Gonzalo Morales empujó al fondo de la red la única pelota que había caído dentro del área de Nicolás Bolcato. Demasiado premio para el Guapo, que en ofensiva -hasta ese momento- había mostrado poco y nada.

¡APARECIÓ EL TORO! 🐂 Gonzalo Morales pone el primero de Barracas en Mendoza





Con la ventaja en su poder, el partido quedó a pedir del visitante, que se siente más cómo defendiendo y saliendo de contragolpe. Y así llegó el segundo golpazo para los locales: a los 44′ Jhonatan Candia definió con de manera excelsa una jugada armada por Tomás Porra.

👏🏻🔥⚽ ESPECTACULAR GOLAZO DE CANDIA PARA EL 2-0 DE BARRACAS





En apenas diez minutos la Lepra veía como el partido se ponía muy cuesta arriba, lo que hizo que cayera presa del nerviosismo, situación que quedó de manifiesto sobre el cierre de la primera mitad, cuando se produjo una trifulca en la mitad de cancha. El primer tiempo terminó con ánimos calientes y en medio de una catarata de tarjetas amarillas para ambos equipos.

La Lepra, sin ideas

Ya en el complemento, la Lepra salió de entrada a arrinconar a su rival con la intención de descontar lo más rápido posible para poder soñar con la remontada. Sin embargo, no era la noche de Independiente Rivadavia, que una y otra vez caía en la telaraña que tejió el equipo de Insúa, que sólo se dedicó a defender el resultado.

Si en el primer tiempo el ritmo había sido entrecortado, en el segundo el Guapo se encargó de que se jugara todavía menos. Con la complicidad del árbitro, el visitante se encargó de hacer tiempo cada vez que pudo. Por su parte, los locales -que no tenían su noche más inspirada- empujaba a puro ímpetu en la búsqueda de un gol que los pusiera en partido.

Y cuando el reloj comenzaba a escurrirse, apareció José Florentín para conectar de cabeza un centro preciso de Luciano Gómez y encender la llama de la ilusión. El reloj marcaba 84 minutos.

Florentín descuenta para Independiente Rivadavia y se viene un final TREMENDO





Tras el descuento, Independiente Rivadavia intentó meter a su rival a su área a fuerza de centros, aunque nunca pudo poner en riesgo el triunfo de Barracas Central, que se lleva del Parque tres puntos de oro.

Lo que se le viene a los Azules

Con este resultado, Independiente Rivadavia acumula 17 puntos y está -de momento- puntero en la zona “B”. El próximo compromiso de los conducidos por Alfredo Berti será el domingo ante Gimnasia La Plata, en condición de visitante.