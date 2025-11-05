Independiente Rivadavia tiene nuevo sponsor para el 2026

Independiente Rivadavia tendrá nuevo look para la próxima temporada. La dirigencia del club mendocino acordó con la marca Aifit, empresa de origen estadounidense, que será la encargada de vestir al plantel profesional y a las divisiones inferiores desde el próximo año.
De esta manera, la firma reemplazará a Lyon, marca que acompañó a la Lepra durante la última etapa.
Aifit, que ya tiene presencia en el fútbol argentino con Newell’s Old Boys, también viste a varios equipos del fútbol chileno y busca expandirse en el mercado regional.
El desembarco en Mendoza representa un paso más en su estrategia de posicionamiento en clubes con fuerte identidad y arraigo popular.
Aunque todavía no se presentaron oficialmente los nuevos diseños, se espera que la camiseta Aifit del Azul del Parque mantenga los tradicionales colores, con detalles modernos y una línea completa de indumentaria para entrenamiento y concentración.