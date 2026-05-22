Independiente Rivadavia sigue haciendo historia en la Libertadores: goleó a La Guaira y sueña con ser el mejor puntero de la fase de grupos

Independiente Rivadavia venció a Deportivo La Guaira por 4 a 2 , en un encuentro correspondiente a la quinta fecha del grupo C de la Copa Libertadores 2026, el cual se llevó a cabo este jueves en el estadio Olímpico de la UCV, en Venezuela, y que contó con el arbitraje del paraguayo Mario Alberto Díaz de Vivar.



La Lepra viajó a Venezuela con la certeza de que pase lo que pase en las últimas dos fechas de la fase de grupos culminaría en la cima de su zona. Sin ningún tipo de presión, los dirigidos por Alfredo Berti salieron a jugar sin ninguna atadura ante un equipo que pese a sus buenas intenciones, mostraba muchas falencias, sobre todo en defensa.

La superioridad de los Azules se reflejó en el marcador a los 20′, cuando Sebastián Villa envió un centro certero a la cabeza de Alex Arce, que se elevó más que cualquier defensor y anotó el 1 a 0 con un gran cabezazo.

¡CLASIFICADO PERO NO SE RELAJA! Centro TOP de Villa y cabezazo letal de Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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Pese a ser mejor que su rival, la alegría le duró poco a los mendocinos, que tan solo ocho minutos después vería como los venezolanos llegaban a la igualdad. A los 28′ Deportivo La Guaira le sacó provecho a una pelota parada y, tras cabecear dos veces en el área azul llegó al 1 a 1. El tanto del empate transitorio lo anotó Diego Osio.

ES LEY… Dos cabezazos dentro del área y gol de Osio para el 1-1 de Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia.



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Lejos sentir el impacto del gol, Independiente Rivadavia siguió haciendo su juego, como si supiera que tarde o temprano volvería a desnivelar el marcador. Y no hubo que esperar demasiado para que la Lepra mande en el tanteador. Cinco minutos después de la igualdad de los venezolanos, Matías Fernández asistió de manera exquisita a Villa para que el colombiano le rompa el arco a Cristopher Varela y anote el 2 a 1 con el que terminaría el primer tiempo.

¡AH LISTO, CIERREN TODO! Mati Fernández y un pase TOP para que Sebastián Villa marque el 2-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira. ¡QUÉ GOLAZO!



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Ya en el complemento, Independiente Rivadavia pondría el pie en el acelerador y por momentos arrolló a los locales. En ese contexto, no fue de extrañar que a los 60′ Arce anotara el 3 a 1 tras una mala salida de La Guaira., que en su afán por salir jugando desde el fondo le regaló la pelota al conjunto leproso, siempre voraz para la presión.

REGALITO Y A COBRAR: Varela se la jugó con un pase, Matías Fernández habilitó a Arce y llegó el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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La comodidad del resultado y la clasificación ya asegurada no hicieron que la Lepra levante el pie del acelerador. Con el arco rival como único norte, el equipo de Berti fue a buscar algún gol más, que llegaría por intermedio de Arce, que anotó su tercer gol en la noche. Cabe resaltar que el delantero paraguayo se convirtió en el goleador de la Copa, con 8 tantos.

¡¡PELOTA PARA CASA!! Álex Arce y un cabezazo fenomenal para su Hat-Trick y el 4-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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Con el 4 a 1 sí hubo un momento de relajación por parte de la Lepra, el cual fue aprovechado por los venezolanos para descontar por intermedio de un gran tiro libre ejecutado por Juan Castellanos.

ZAPATAZO PARA DESCONTAR: Castellano probó con el tiro libre y anotó un golazo para el 2-4 de Deportivo La Guaira vs. Independiente Rivadavia.



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Pese al descuento, La Guaira ya no tendría tiempo para ir a buscar otro resultado, e incluso pudo haber recibido algún gol más por parte de Independiente Rivadavia, que en los últimos minutos retomó el control del partido.

Con este resultado, la Lepra consolida aún más su liderazgo en el grupo C, donde manda con 13 puntos. En la última fecha deberá viajar a Bolivia para enfrentar a Bolívar. En el país del altiplano, el equipo de Berti intentará sumar un nuevo hito: terminar como el mejor primero de la fase de grupos.